Game Developers Conference и IoT in Action отменены из-за коронавируса
Недавно стало известно, что NVIDIA не будет отменять конференцию GPU Technology Conference 2020. Однако уже через несколько дней калифорнийская компания официально заявила о планах перевести мероприятие в режим онлайн-трансляции. GTC 2020 запланирована на 22-26 марта.
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Причиной тому стала вспышка коронавируса, который постепенно уходит из Китая и начинает терроризировать Южную Корею, Иран, Италию, Германию, Францию и Испанию. Из-за эпидемии пришлось отменить ещё два крупных мероприятия. Первое – IoT in Action компании Microsoft, которое должно было пройти 5 марта в Мельбурне, Австралия.
рекламаПредставители компании Microsoft заявили, что решение об отмене конференции было принято после совещания с ключевыми партнёрами. Microsoft поставила под сомнение целесообразность проведения мероприятия, т.к. большая часть участников отказались отправляться в Мельбурн. Отметим, что в Австралии зафиксирован 31 случай заболевания.
Второе крупное мероприятие, которое пришлось отложить из-за вспышки коронавируса – Game Developers Conference 2020. Однако с его будущим в отличие от IoT in Action всё относительно понятно. Организатор конференции заявил, что GDC 2020 состоится летом текущего года. Изначально мероприятие должно было пройти в период с 16 по 20 марта в Сан-Франциско.
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Организаторы GDC 2020 приняли решение об отмене конференции после того, как Facebook, Sony, Electronic Arts и Microsoft заявили о планах пропустить мероприятие. Стоит заметить, что все, кто уже зарегистрировался для участия Game Developers Conference 2020, смогут вернуть потраченные средства и отменить бронирование номеров без возмещения ущерба. Часть презентаций можно будет посмотреть бесплатно на канале GDC в YouTube.
рекламаВ завершение добавим, что на момент написания заметки в мире зарегистрировано 90 937 случаев заражения коронавирусом. Больше всего пострадали жители Китая – 80 151 случай заболевания. Далее идут Южная Корея (4812), Италия (1036) и Иран (1501). Больше 100 заболевших обнаружено в США, Сингапуре, Германии, Испании, Франции, Японии и на круизном лайнере «Diamond Princess» у берегов Японии.
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