Меньше месяца осталось до проведения в Калифорнии мероприятия GTC 2020, но NVIDIA на своём сайте разместила памятку для посетителей, из которой следует, что конференция не будет отменена по примеру многих подобных мероприятий из-за сложной эпидемиологической обстановки.

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Источник изображения: NVIDIA

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NVIDIA гарантирует, что организаторы GTC 2020 будут предпринимать дополнительные меры по санитарной обработке помещений и оборудования, с которым будут взаимодействовать участники мероприятия. Аналогичные меры предписываются персоналу отелей, в которых будут размещены гости Сан-Хосе. Тем не менее, если кто-то почувствует недомогание, ему предписывается не покидать гостиничный номер, поскольку видеозаписи всех докладов на GTC 2020 будут доступны зарегистрированным участникам для просмотра в течение последующих 48 часов.

Приводятся и общие рекомендации, как обезопасить себя от заражения. Мыть руки с мылом предстоит не менее 20 секунд, не следует прикасаться к лицу и глазам немытыми руками, чихать и кашлять необходимо в одноразовые салфетки, которые тут же нужно выбрасывать. При отсутствии воды и мыла необходимо использовать салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором с содержанием спирта не менее 60%. NVIDIA обещает, что в выставочном центре Сан-Хосе, где будет проводиться GTC 2020, пункты дезинфекции рук будут рассредоточены в большом количестве.