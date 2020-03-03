Ещё несколько дней назад NVIDIA увлечённо рассказывала о том, как будет заботиться о санитарной безопасности посетителей GTC 2020 в Сан-Хосе, а вчера вечером компании пришлось признать, что мероприятие пройдёт в онлайн-форме с соблюдением ранее намеченных сроков – с 22 по 26 марта текущего года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Трансляция вступительной речи генерального директора NVIDIA – наименее сложный элемент GTC 2020 в новом формате. Организаторам придётся записать выступления всех прочих докладчиков, а также организовать обратную связь между участниками мероприятия и его виртуальными посетителями. В такой форме взаимодействия есть и свой плюс – материалы мероприятия будут доступны в Сети раньше, чем это произошло бы при традиционном варианте проведения GTC. Купившие билеты на мероприятие получат возврат денежных средств, как гарантирует NVIDIA.