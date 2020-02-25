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Китайские компании OPPO, vivo и Realme входят в состав корпорации BBK Electronics. Realme из-за отмены выставки Mobile World Congress 2020 перенесла презентацию флагманской модели Realme X50 Pro 5G с Барселоны в Индию. То же самое сделала и vivo. Сегодня, 25 февраля, она анонсировала смартфон iQOO 3, который получил топовую начинку.

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Аппаратная платформа новинки построена вокруг 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865 от Qualcomm. Однокристальная система имеет GPU Adreno 650, восьмиядерный CPU с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц и поставляется модемом Snapdragon X55 для обеспечения работы в сетях пятого поколения. Правда, наличие модемной платы только зря удорожило смартфон, поскольку в Индии пока нет сотовой связи по стандарту 5G. Но отметим, что компания представила две 4G-версии смартфона.

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Модель первого поколения серии iQOO, которая уже стала отдельным суббрендом, позиционировалась компанией в качестве игрового решения. В новинке также есть много фишек для мобильного гейминга. Правда, практически все они реализованы на уровне программного обеспечения. Из аппаратных особенностей можно отметить наличие сенсорных триггеров на правом торце, которые расширяют возможности управления в играх.

С дизайном китайские разработчики заигрывать не стали, и перед нами обычный аппарат безо всяких дополнительных подсветок и прочих элементов, которые можно встретить в таких игровых смартфонах, как Black Shark или Red Magic. Набором аксессуаров, как ASUS ROG Phone, новинка тоже похвастаться не может.

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Экран Polar View Display в vivo iQOO 3 имеет диагональ 6,44 дюйма. В его основе лежит матрица Super AMOLED формата Full HD+. Под ней установлен дактилоскопический сканер, а в правом верхнем углу находится круглое отверстие под одинарную фронтальную камеру с 16-мегапиксельным разрешением. Дисплей имеет максимальную яркость 1200 нит, поддерживает HDR10+, а вот частота обновления составила лишь 60 Гц. Частота дискретизации – 180 Гц.

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Корпус смартфона сделан из стекла и металла. Сзади расположена большая прямоугольная площадка с четырьмя модулями. Универсальная камера имеет разрешение 48 Мп. В её основе лежит сенсор Sony IMX582. Светосила оптики – f/1,8. Телеобъектив построен на 13-мегапиксельной матрице. Разрешение широкоугольного модуля составило 13 Мп, а вспомогательного – 2 Мп. Последний отвечает за портретный режим.

Подсистема питания представлена АКБ на 4440 мАч. Производителем заявлена 55-ваттная проводная зарядка Super FlashCharge. С нуля до 50% аккумулятор заряжается за 15 минут. Программной оболочкой служит прошивка iQOO UI 1.0 на базе операционной системы Android 10. На уровне ПО реализованы режимы Ultra Gaming Mode и Monster Mode. Первый блокирует все звонки и уведомления, которые могут помешать комфортной игре, а второй заставляет процессор Snapdragon 865 работать на максимальной мощности. Особенности системы охлаждения не уточняются.

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vivo iQOO 3 получил 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128/256 ГБ встроенной UFS 3.1. Стоимость модели в модификации 8/128 ГБ составила 515 долларов, что сделало её самым дешёвым смартфоном на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Версия с накопителем удвоенного объёма оценена в 555 долларов. Модель с поддержкой 5G получила 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Она обойдётся в 625 долларов. Старт продаж запланирован на 4 марта 2020 года.

В связи с отменой выставки MWC 2020 европейский анонс vivo iQOO 3 переносится на неопределённый срок. Что касается стоимость в нашем регионе, можно ожидать ценник в районе 580 евро в базовой модификации памяти.