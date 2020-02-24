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Китайская компания Realme скоро отпразднует свой второй день рождения. Это молодой бренд, который уже входит в топ-10 ведущих производителей смартфонов в мире. В этом году компания впервые должна была принять участие в выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020. Несмотря на отмену мероприятия, производитель не стал переносить премьеру флагманского смартфона Realme X50 Pro 5G.

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Новинка комплектуется 6,44-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9. В его основе лежит матрица Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. По словам производителя, камера, которая применяется для распознавания отпечатка пальца, делает это примерно за 0,27 сек. Тыльная и передняя панели смартфона оформлены стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

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Realme X50 Pro 5G комплектуется 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с модемной платой Snapdragon X55 для обеспечения поддержки 5G. Флагманская однокристальная система дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 в зависимости от модификации. Хранилище может характеризоваться ёмкостью 256 ГБ или 128 ГБ. Тип накопителя – UFS 3.0. Новинка поддерживает технологии TurboWrite и Host Performance Booster, которые обеспечивают скорость чтения и записи 1900 МБ/сек и 760 МБ/сек соответственно.

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Realme X50 Pro 5G остался без одной из наиболее трендовых фишек этого года. Речь идёт о 108-мегапиксельным датчике изображения. В новом флагмане установлена четырёхмодульная система. Телеобъектив с двукратным оптическим зумом и диафрагмой f/2,5 имеет разрешение 12 Мп. Основной модуль построен на 64-мегапиксельной матрице Samsung ISOCELL GW1. Апертура – f/1,8. Заявлена поддержка технологии Samsung Tetracell, которая предполагает объединение квартета точек для получения 16-мегапиксельных снимков.

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Широкоугольный модуль в смартфоне получил 8-мегапиксельное разрешение, фазовую автофокусировку, объектив с диафрагмой f/2,3, а угол захвата составил 119 градусов. Четвёртым компонентом стал чёрно-белый модуль для портретного режима.

Фронталка в Realme X50 Pro 5G построена на двух модулях. Они расположены в левом верхнем углу дисплея. Универсальный модуль имеет разрешение 32 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. В основу первого положен датчик изображения Sony IMX616.

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Питанием во флагмане занимается аккумуляторная батарея на 4200 мАч. По словам производителя, за счёт быстрой зарядки мощностью 65 Вт SuperDart Flash Charge АКБ заряжается с нуля до 100% за 35 минут, а до 60% – за 20 минут. Также заявлена поддержка 18-ваттной зарядки Qualcomm Quick Charge/Power Delivery и 30-ваттной VOOC 4.0 Flash Charge. Кроме того, разработчики говорят об эффективном охлаждении, которое не даст перегреваться смартфону во время длительных игровых сессий.

Новинка получила ОС Android 10 с проприетарным графическим интерфейсом Realme UI. Под капотом нашлось место для всех ключевых интерфейсов во главе с NFC. Есть также стереодинамики и порт USB Type-C. Гнездо для проводной гарнитуры и слот под карту памяти отсутствуют. Физические размеры аппарата составили 159 х 74,2 х 9,4 мм, а масса – 207 г.

Девайс поступит на рынок в двух расцветках: Moss Green и Rust Red. Стоимость Realme X50 Pro 5G в конфигурации с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ пользовательской памяти составила 599 евро. Версию с удвоенным объёмом накопителя оценили в 669 евро. Комплектация 12/256 ГБ обойдётся в 749 евро.