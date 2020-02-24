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В прошлом году на Mobile World Congress 2019 компания Huawei анонсировала свой первый сгибаемый смартфон Mate X. На рынке из-за неоднократных переносов релиза он появился только во второй половине года. Сегодня, 24 февраля, китайский производитель выпустил улучшенную версию устройства. Новинка называется Huawei Mate Xs.

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Смартфон не отличается внешне от модели 2019 года выпуска. Китайские разработчики смогли улучшить шарнир и сделали систему охлаждения более эффективной. Дисплей устройства представляет собой сэндвич с из двух полиамидных плёнок и заключённой между ними OLED-панели.

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Экран Huawei Mate Xs имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 2200 х 2048 точек. Площадь полезного пространства составляет 87%. При сгибании он трансформируется в 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1148 х 2480 пикселей, а на тыльной панели появляется экран с соотношением сторон 25 к 9. Габаритные размеры смартфона в сложенном состоянии составили 161,3 х 78,3 х 11 мм, а в разложенном – 161,3 х 146,2 х 5,4 мм. Рамка и тыльная панель изготовлены из алюминия.

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Новинка построена на базе фирменного мобильного процессора Kirin 990 5G. Однокристальная система имеет продвинутый блок NPU для задач ИИ. Изделие изготовлено по нормам технологии 7nm+. Частота CPU составляет от 1,95 ГГц до 2,86 ГГц, а графикой занимается ускоритель Mali-G76 MP16. Под капотом установлен накопитель UFS 3.0, рассчитанный на хранение 512 ГБ данных. Объём оперативной памяти составил 8 ГБ.

Ёмкость встроенной батареи в Huawei Mate Xs равна 4500 мАч. Сгибаемый смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт. Производитель утверждает, что аккумулятор заряжается за полчаса до 85%. Соответствующий адаптер питания входит в комплект поставки.

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Наличие двух экранов в сложенном состоянии позволило отказаться от фронтальной камеры в традиционном понимании. Её роль на себя берёт трёхмодульная система. Главный модуль имеет разрешение 40 Мп, широкоугольный – 16 Мп, а телеобъектив – 8 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD со скоростью 30 к/сек.

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В новинке есть NFC, инфракрасный излучатель и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Разъём для подключения проводной гарнитуры и стереодинамики отсутствуют. Модель получила операционную систему Android 10 с программным обеспечением EMUI 10 и осталась без сервисов Google. Их заменил софт Huawei Mobile Services (HMS). По словам журналистов GSMArena, ПО нормально функционирует, но нескольких важных приложений всё же не хватает.

Huawei Mate Xs поступит в продажу в следующем месяце и будет официально продаваться в Европе. Стоимость новинки составила 2499 евро.