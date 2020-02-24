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Вместе с флагманским смартфоном Xperia 1 II японская компания Sony на этой неделе анонсирует ещё один аппарат. Это будет более скромная модель под названием Sony Xperia 10 II. Он будет представлять среднебюджетный сегмент по своим характеристикам, но цена пока остаётся неизвестной в отличие от технических параметров.

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Sony Xperia 10 II будет работать на базе 11-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 665. Она будет дополнена 4 ГБ оперативной памяти, а накопитель сможет вместить 128 ГБ данных. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составит 3600 мАч. О поддержке быстрой зарядки не сообщается.

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Как и во флагмане, селфи камера будет представлена 8-мегапиксельной матрицей. Основная камера получит телеобъектив, универсальный и широкоугольный модули с разрешением 8 Мп, 12 Мп и 8 Мп соответственно. Особенностей камеры пока что не раскрывают.

Корпус устройства будет иметь размеры 157 х 69 х 8,2 мм, а масса составит 151 грамм. Sony Xperia 10 II получит защиту от воды и пыли по стандартам IP65 и IP68. Экран диагональю 6 дюймов будет иметь разрешение Full HD+ и соотношение сторон 21 к 9. Также стоит отметить поддержку кодеков Sony LDAC, разъём для наушников и Hi-Res Audio.

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На рынке модель появится в чёрном и белом цветовых решениях. Из коробки Sony Xperia 10 II будет работать под управлением операционной системы Android 10.