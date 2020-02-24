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Уже совсем скоро компания Sony анонсирует флагманский смартфон Xperia 1 II. Премьера модели изначально была запланирована на выставку мобильной индустрии Mobile World Congress 2020, которую полторы недели назад ассоциация GSMA официально отменила. В отличие от многих компаний, которые планировали представить свои новинки на MWC 2020, Sony не стала откладывать премьеру флагмана в долгий ящик. Производитель из Страны восходящего Солнца анонсирует Sony Xperia 1 II уже на этой неделе.

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На просторах всемирной паутины были опубликованы ключевые параметры грядущей новинки. По новым данным, смартфон будет заключён в стеклянный корпус с размерами 166 х 72 х 7,9 мм при диагонали дисплей 6,5 дюйма. Экран будет построен на базе матрицы Super AMOLED с разрешением 4K UHD и поддержкой HDR.

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Сердцем Sony Xperia 1 II станет мобильный процессор Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 и пиковой частотой 2,84 ГГц. Пока что на базе этой 7-нанометровой однокристальной системы работает три смартфона Samsung семейства Galaxy S20 и два флагмана Xiaomi. Чипсет будет дополнен 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составит 256 ГБ.

Основная камера будет представлена тремя модулями для фото- и видеосъёмки, а компанию им составит ToF-сенсор для измерения расстояния до объективов. Во всех модулях будут установлены 12-мегапиксельные датчики изображения. В телеобъективе – 1/3,4 дюйма, в широкоугольном – 1/2,6 дюйма, а в основном – 1/1,7 дюйма. Эквивалентное фокусное расстояние – 70 мм, 16 мм и 24 мм соответственно. Основной модуль и телефото получат оптическую стабилизацию изображения. Видео флагман сможет записывать в 4K UHD. Также стоит отметить оптику от ZEISS, которая часто встречается в смартфонах Nokia. Разрешение селфи-камеры составит 8 Мп.

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Подсистема питания в Sony Xperia 1 II будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки беспроводным путём. Также стоит отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP68, наличие разъёма для наушников, стереодинамики, NFC, Dolby Atmos, Hi-Res Audio и поддержку мобильных сетей пятого поколения.

В продаже модель появится с предустановленной операционной системой Android 10 в чёрном и фиолетовом цветовых вариантах. Стоимость смартфона пока что не уточняется.