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После того, как ассоциация GSMA приняла решение о первой за 33 года отмене выставки мобильной индустрии Mobile World Congress, недолго пришлось ждать комментариев от производителей насчёт отмены запланированных презентаций. Компания Xiaomi опубликовала письмо, в котором поблагодарила своих поклонников и сообщила об отмене европейского анонса флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro.

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Обе модели были представлены сегодня, 13 февраля. Премьера устройств в Европе была намечена на 23 февраля. Из-за вспышки коронавируса с последующей отменой Mobile World Congress 2020 производитель из Поднебесной вынужден отстрочить европейский дебют новинок. Сегодня утром презентация Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в Китае проходила онлайн по всё той же причине. Ещё раз повторять такое компания не намерена. Точная дата анонса флагманских смартфонов и других новых аксессуаров в Европе будет объявлена позже.

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Напомним, что Mi 10 и Mi 10 Pro оборудованы экраном OLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, имеют 7-нанометровый процессор Snapdragon 865 и 20-мегапиксельную основную камеру. В младшей модели установлена аккумуляторная батарея на 4780 мА, а ёмкость АКБ в старшей версии составляет 4500 мАч. Xiaomi Mi 10 имеет основную камеру с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В Mi 10 Pro установлена камера с четырьмя модулями на 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп.

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Стоимость младшей версии в зависимости от комплектации составила от 575 долларов до 675 долларов. Версия Pro стала самым дорогим смартфоном в истории компании из Китая с ценником 715-860 долларов.

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В завершение добавим, что анонс флагманского смартфона отстрочила и OPPO. Изначально премьера модели Find X второго поколения была запланирована на 22 февраля 2020 года, но из-за отмены MWC 2020 презентация переносится на конец первого квартала. Теперь осталось дождаться официального переноса анонсов игрового смартфона nubia Red Magic нового поколения с экраном с частотой обновления 144 Гц и доступного флагмана Realme X50 Pro 5G на базе мобильного процессора Snapdragon 865.