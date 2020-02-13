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Китайская компания Xiaomi завоевала популярность благодаря тому, что её смартфоны сочетали хорошие технические параметры с низкой ценой. В течение последних лет генеральный директор Лэй Цзюнь заявлял, что времена дешёвых флагманских смартфонов ушли. Однако, даже прошлогодняя модель Mi 9 может считаться доступным решением при заводской цене от 430 долларов в Китае.

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Но в этом году всё изменилось. Мы уже писали о смартфоне Xiaomi Mi 10 , который оценён в 575-675 долларов в зависимости от комплектации. Несколько минут он был самым дорогим решением серии Mi. Но это звание быстро у него отобрал продвинутый флагман Xiaomi Mi 10 Pro, который и вовсе стал самым дорогим смартфоном за 10-летнюю историю бренда.

У версии Pro по сравнению со стандартным изданием есть несколько отличий. Главное – основная камера. Xiaomi Mi 10 Pro уже возглавил рейтинг камерофонов DxOMark, набрав 124 «попугая». Об этом есть отдельная заметка, в которой перечислены все ключевые характеристики основной камеры смартфона. Мы же отметит только главное.

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Камера имеет четыре модуля с разрешением 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Вместо пары сенсоров на 2 Мп, которые есть в Mi 10, версия Pro получила два телеобъектива (8 Мп и 12 Мп). Кратность гибридного зума – 10x, а программного – 50х. Разрешение широкоугольного модуля составило 20 Мп, т.е. на 7 Мп больше, чем у стандартной версии. Видео можно записывать в 8K при 30fps, в 4K при 60fps, в FHD при 240fps и в HD при 960fps.

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Следующее отличие – аккумуляторная батарея. Её ёмкость уменьшилась с 4780 мАч до 4500 мАч. При этом мощность быстрой зарядки выросла с 30 Вт до 50 Вт. 30-ваттная беспроводная зарядка тоже предусмотрена.

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Последнее отличие заключается в объёмах памяти. Если Mi 10 получил 128 ГБ ПЗУ в базовой модификации, то в случае с Xiaomi Mi 10 Pro минимальный объём встроенного накопителя составляет 256 ГБ. Также есть версия с 512 ГБ встроенного хранилища.

Старшая версия также получила экран Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, интегрированным биометрическим сканером, поддержкой DC Dimming и HDR10+. Сердцем модели выступает однокристальная система Snapdragon 865, выполненная по нормам технологии 7 нм. Есть стереодинамики, NFC и прочие беспроводные интерфейсы, USB-C и операционная система Android 10 в основе фирменного программного обеспечения MIUI 11.

Xiaomi Mi 10 Pro в базовой модификации оценили в 4999 юаней или 715 долларов. Версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пользовательской получила ценник 5499 юаней или 790 долларов. Наконец, стоимость топовой модификации, которая предполагает 12 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 512 ГБ, составила 5999 юаней или 860 долларов. До этого самым дорогим смартфоном в истории Xiaomi было специальное издание слайдера Mi MIX 3, которое поступило в продажу по цене около 740 долларов.

Модель появится в продаже 18 февраля 2020 года в Китае. Европейская премьера флагмана может состояться немного позже, чем было запланировано, в связи с отменой выставки Mobile World Congress 2020 из-за вспышки коронавируса. Напомним, изначально Xiaomi намеревалась представить модели Mi 10 и Mi 10 Pro в Европе 23 февраля.