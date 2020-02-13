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GSM Association – торговая ассоциация, представляющая интересы операторов мобильной связи. Она является организатором выставки мобильной индустрии Mobile World Congress, которая с 2006 года проходит в Барселоне, а до этого проходила в Каннах. Несколько дней назад проведение 33-й выставки было поставлено под вопрос. Из-за вспышки коронавируса в Испанию отказались ехать LG, Sony, NVIDIA, Amazon, Intel, vivo, Vodafone, Deutsche Telekom, Volvo, HMD Global и ещё несколько крупных компаний.

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14 февраля GSMA должна была определиться с будущим мероприятия. Несмотря на то, что свыше десяти крупных производителей объявили о решении не ехать в Барселону, организаторы выставки сообщили об отсутствии предпосылок для её отмены. Более того, Xiaomi, ZTE Corp, OPPO, Huawei, Realme и Samsung подтвердили участи в Mobile World Congress 2020. Именно эти компании должны были стать гвоздями основной программы. Samsung должен был показать вживую флагманские смартфоны семейства Galaxy S20 и сгибаемую раскладушку Galaxy Flip Z. От Xiaomi ждали европейской премьеры флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro, а OPPO и ZTE должны были показать на MWC 2020 модели Find X2 и Axon 10s Pro соответственно.

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Однако, не дожидаясь 14 февраля GSM Association решила отменить выставку впервые за 33 года её существования. Такое решение скажется на бюджете Барселоны, который за неделю мог бы пополниться на 500 млн евро.

Отметим, что сегодня, 13 февраля, был зафиксирован самый большой скачок заболевания коронавирусом. Если вчера было зарегистрировано 44,7 тысячи случаев, то сутки этот показатель увеличился до 59,8 тысячи. В провинции Хубей вирус выявлен у 48 206 человек. По всему миру зарегистрировано 60 348 случае заболевания. Умерло 1369 человек, а выздоровело – 6158 человек.