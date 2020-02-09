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Американский бренд Motorola на днях анонсировал модели Moto G8 Power и Moto G Stylus, которые начнут продаваться на старте второго квартала текущего года по цене 250 долларов и 30 долларов соответственно. Как стало известно, компания может анонсировать ещё два более продвинутых аппарата на чипах Snapdragon 865 и Snapdragon 765G.

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Точные коммерческие названия смартфонов пока что остаются неизвестными, но есть вероятность, что одной из двух будущих новинок может оказаться модель Moto Z5. Телефону приписывают дисплей The Waterfall с сильно загнутыми боковыми гранями и частотой обновления 90 Гц. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 точек по меньшей стороне.

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Селфи-камера будет располагаться в круглом отверстии в левом верхнем углу тыльной панели. Её параметры пока что неизвестны. Сейчас смартфон проходит под кодовым обозначением Motorola Burton. Ему приписывают 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 в паре с 8/128 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость встроенного аккумулятора будет составлять 5169 мАч.

Вторая модель американского бренда имеет кодовое имя Motorola Racer. Она получит 6 ГБ оперативной памяти, которая дополнит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G. Смартфон будет оборудован 48-мегапиксельной основной камерой, аккумуляторной батарей ёмкостью 4660 мАч и также получил «экран-водопад» с частотой обновления 90 Гц.

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Обе модели будут поддерживать мобильные сети пятого поколения. Программной основой выступит операционная система Android 10. Ожидается, что две новинки компания Motorola представит уже в конце текущего месяца на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 в Барселоне.