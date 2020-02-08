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Компания Motorola, как ожидается, должна активно провести февраль с точки зрения выпуска новых смартфонов. В ночь на 8 февраля американский бренд, который перешёл под контроль Lenovo, анонсировал сразу две модели. Первая – Moto G8 Power. Вторая – Moto G Stylus.



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Из названий понятная ключевая особенность каждого аппарата. У Moto G8 Power – это наличие ёмкой аккумуляторной батареи, а у Moto G Stylus – поддержка работы с цифровым пером. С него и начнём.

Moto G Stylus имеет пластиковый задник, стеклянную тыльную панель и рамку, изготовленную из алюминия 6000-й серии. Габаритные размеры составляют 158,6 х 75,8 9,2 мм. Весит новинка 192 г. Корпус отличается защитой от брызг.

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Дисплей формата Full HD+ имеет соотношение сторон 19 к 9, диагональ 6,4 дюйма и круглое отверстие в левом верхнем углу, в котором обосновалась фронтальная камера. Экран построен на базе матрицы IPS, а сканер отпечатков пальцев совместили с логотипом сзади. На тыльной панели также нашлось место для основной камеры со вспышкой.

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Под капотом Moto G Stylus установлен 11-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 665 с графическим ускорителем Adreno 610 и вычислительными ядрами Kryo, которые могут трудиться на частоте от 1,8 ГГц до 2 ГГц. Однокристальная система дополнена 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость интегрированного накопителя в новинке составляет 128 ГБ, а вопросами питания занимается несъёмный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Мощность зарядки составила лишь 10 Вт.

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Фронтальная камера получила сенсор на 16 Мп (f/2), поддержку HDR, технологию распознавания лиц и может записывать видео в формате Full HD с частотой кадров 30 к/сек. Основная камера представлена тремя объективами, но делать фотографии может только один. Он имеет 48-мегапиксельное разрешение (f/1,7). Для макросъёмки применяется 2-мегапиксельная матрица, а 16-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/2,2 может только записывать видео. Такое решение позаимствовали у Moto One Action. Для тыльной камеры в Moto G Stylus заявлена поддержка записи видео в 4K UHD при 30 к/сек и в FHD при 30к/сек, 60 к/сек и 120 к/сек.

Теперь перейдём ко второму смартфону, Moto G8 Power. Он имеет те же самые материалы корпуса и 6,4” экран IPS формата Full HD+. Габаритные немного отличаются – 1456 х 75,8 х 9,6 мм. Весит модель 197 г. В плане общего дизайна обошлось без отличий. Стилус отсутствует.

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Смартфон также работает на базе Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ. Вместимость накопителя составила 64 ГБ вместо 128 ГБ. Одна из фишек второй новинки – аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 18 Вт.

Основная камера в Moto G8 Power оказалась более универсальной. Она получила 16-мегапиксельный универсальный модуль (f/1,7), 8-мегапиксельный «ширик» с апертурой f/2,2, 8-мегапиксельный телеобъектив (f/2,2) с двукратным оптическим зумом и 2-мегапиксельную матрицу для макросъёмки. Разрешение камеры для селфи также составило 16 Мп.

Оба смартфона работают на базе операционной системы Android 10, имеют стереодинамики, порт USB-C и разъём для наушников. Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi (с поддержкой 2,4 ГГц в Moto G8 Power и 2,4/5 ГГц в Moto G Stylus). О наличии чипа NFC не сообщается.

Старт продаж в Европе запланирован на весну. Уже точно известно, что в Великобритании купить смартфоны можно будет начиная с 1 апреля 2020 года. Стоимость Moto G8 Power составила 249 долларов. Moto G Stylus оценили в 299 долларов. Обе модели будут доступны в модификациях с поддержкой работы с одной и с двумя SIM-картами.