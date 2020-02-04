Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10-ядерный Intel Core i9-10900K смог ненамного опередить AMD Ryzen 9 3900X в 3DMark

для раздела Блоги
19
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
2080 Super Gigabyte Gaming резко дешевле чем везде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что процессор Intel Core i9-10900K получит сразу десять ядер с пиковой частотой 5,1 ГГц в режиме максимальной однопоточной нагрузки. Кроме того, технологии Turbo Boost Max и Thermal Velocity Boost могут позволить повысить частоту CPU ещё на 100-200 МГц.

реклама

Сегодня на просторах всемирной паутины были опубликованы результаты теста десятиядерной платформы в бенчмарке 3DMark в двух дисциплинах. В Physics Score результат флагманского процессора составил около 28 500 пунктов, а в CPU Score – чуть более 13 000 пунктов.

реклама

Двенадцати ядерный чип компании AMD в этом программном обеспечении набирает меньше, но ненамного. Так, результат Ryzen 9 3900X в дисциплинах Physics Score и CPU Score составил приблизительно 27 000 «попугаев» и 12 500 «попугаев» соответственно. Что касается процессора «красного» гиганта из Калифорнии, он может трудиться на максимальной частоте 4,6 ГГц.

Intel Core i9-10900K пока что не поступил в продажу. Ожидается, что премьера CPU нового поколения состоится под конец первого квартала текущего года, т.е. в марте. Но не исключается вероятность того, что компания Intel представит чипы лишь в мае, попытавшись решить проблему тепловыделения, ведь по последним данным, TDP нового флагманского процессора будет составлять 300 Вт.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel ryzen
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
12
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
38
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
52
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
27
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
22
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
25
Обзор ноутбука ASUS VivoBook R459FA
17
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
61

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 88
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen ждёт массовое снижение цен - Ryzen 9 3900X за 450 долларов, Ryzen 7 3800X за 300 долларов, Ryzen 5 3600X за 180 долларов
253
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
169
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
248
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Warcraft III на движке Unreal Engine 4
14
ASUS «прокачала» видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 - новая эффективная система охлаждения, нулевой шум в 2D и авторазгон
17
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась значительно быстрее 7-нм видеокарты AMD Vega
43
Китайские 8 ядерные процессоры Zhaoxin поступили в продажу
46
ASUS ZenFone Max Pro M1 получил бета-версию Android 10
7
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
197
Blizzard прокомментировала ситуацию вокруг Warcraft III Reforged
12
Следующее поколение видеокарт NVIDIA Ampere получит производительность всего 18 TFLOPS
27
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
201
AMD Ryzen получают массовое снижение цен от Micro Center: Ryzen 9 3900X - $450, Ryzen 7 3800X - $300, Ryzen 5 3600X - $180
9
Флагманская видеокарта AMD Big Navi с трассировкой лучей может быть анонсирована уже через месяц
35
AMD Ryzen 7 2700 продается по самой низкой цене - 135 долларов
10
Четыре кристалла и память HBM2E: появились подробности о компоновке Intel Arctic Sound
6
Досрочные откровения о процессоре AMD Ryzen Threadripper 3990X не пойдут на пользу обозревателям
9
В Steam зафиксирован новый рекорд одновременного «онлайна»
17
Intel Core i5-10500H может получить 6 ядер и 8 потоков
21
Cyberpunk 2077 порадует «потрясающим» глобальным освещением и продвинутым звуком
30

Популярные статьи

Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
129
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
38
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
52
Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй
39
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
12
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
5

Сейчас обсуждают

LoL
14:10
Нет, этот паравозик не смог, даже против стока)
10-ядерный Intel Core i9-10900K смог ненамного опередить AMD Ryzen 9 3900X в 3DMark
Black Soul
14:10
Посмотрел в ютабе что это такое.... Прости, я это G даже с торрента не буду качать )))
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
Дмитрий Байков
14:10
"Варианты моделей с видеокартами NVIDIA GeForce RTX - Речь идет о ноутбуке MSI GL75 9SEK-218RU. Его стоимость составляет примерно 130 тысяч рублей" Это полный фэйл. Я за 130к в DNS'е взял HP Omen c т...
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
alex1377228
14:09
ты про бомжей с амд?
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
Писимуля
14:08
компухтерщик сожалеешь ,что 3600 взял тут уже 10900к унизить 3900х от амуде
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
wwr222
14:08
Дешевые мониторы можно купить.Он же не на год берется(хотя для многих и это будет дорого).Но видеокарты нужны топовые или предтоповые.А это уже переход на тяжелые наркотики...
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
Сергей Хомич
14:06
это точно, каждый выбирает по своему усмотрению/потребности/способности
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
TNT
14:06
Ну это чисто геймерские запросы. Вопрос в том: много ли в статистике Стим наберется людей с такими требованиями? Скорее всего, нет. Но именно их и нужно учитывать, чтобы рассказывать, каким же разреше...
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
wwr222
14:06
Давай то же самое ,но в Контрол.Разрешаю,даже без лучей.
Геймеры не интересуются 2К и 4К разрешением, отдавая предпочтение проверенному 1080р
Игорь Стратиенко
14:05
Какие 800х600 и 24 бита? У Intel 740 цвет в 3D только 16-битный, а даже при 640х480 редко где больше 20-30FPS.
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась значительно быстрее 7-нм видеокарты AMD Vega
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем