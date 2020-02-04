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Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что процессор Intel Core i9-10900K получит сразу десять ядер с пиковой частотой 5,1 ГГц в режиме максимальной однопоточной нагрузки. Кроме того, технологии Turbo Boost Max и Thermal Velocity Boost могут позволить повысить частоту CPU ещё на 100-200 МГц.

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Сегодня на просторах всемирной паутины были опубликованы результаты теста десятиядерной платформы в бенчмарке 3DMark в двух дисциплинах. В Physics Score результат флагманского процессора составил около 28 500 пунктов, а в CPU Score – чуть более 13 000 пунктов.

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Двенадцати ядерный чип компании AMD в этом программном обеспечении набирает меньше, но ненамного. Так, результат Ryzen 9 3900X в дисциплинах Physics Score и CPU Score составил приблизительно 27 000 «попугаев» и 12 500 «попугаев» соответственно. Что касается процессора «красного» гиганта из Калифорнии, он может трудиться на максимальной частоте 4,6 ГГц.

Intel Core i9-10900K пока что не поступил в продажу. Ожидается, что премьера CPU нового поколения состоится под конец первого квартала текущего года, т.е. в марте. Но не исключается вероятность того, что компания Intel представит чипы лишь в мае, попытавшись решить проблему тепловыделения, ведь по последним данным, TDP нового флагманского процессора будет составлять 300 Вт.