Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
В обозримом будущем Intel представит широкой общественности свою новую линейку настольных процессоров 10-го поколения семейства Comet Lake-S, флагманом которой, судя по недавним «утечкам», станет 10-ядерный 20-поточный процессор Core i9-10900K, а благодаря известному «сетевому детективу» _rogame, частотные характеристики новинки были подтверждены.
рекламаЕсли верить записи в базе данных 3DMark, процессор Intel Core i9-10900K действительно получит 10 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, при этом базовая частота новинки составит 3,7 ГГц с возможностью повышения до 5,1 ГГц в турборежиме.
Источник изображения: Twitter, _rogame
рекламаСтоит заметить, что, согласно недавним «утечкам», флагманский CPU сможет достигать ещё более высоких частот: так, технология Turbo Boost Max 3.0 позволит увеличить максимальное значение до 5,2 ГГц, а в условиях благоприятного температурного режима, благодаря Thermal Velocity Boost, частота сможет повыситься вплоть до 5,3 ГГц.
Необходимо отметить, что сроки появления настольных процессоров Intel 10-го поколения весьма туманны: некоторые источники пророчат дебют новинок уже в марте, а более пессимистичные прогнозы переносят эту дату на май, связывая данную задержку с некоторыми проблемами по «укрощению аппетита» Core i9-10900K, который, по слухам, превышает значение в 300 Вт.
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