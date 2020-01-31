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Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц

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В обозримом будущем Intel представит широкой общественности свою новую линейку настольных процессоров 10-го поколения семейства Comet Lake-S, флагманом которой, судя по недавним «утечкам», станет 10-ядерный 20-поточный процессор Core i9-10900K, а благодаря известному «сетевому детективу» _rogame, частотные характеристики новинки были подтверждены.

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Если верить записи в базе данных 3DMark, процессор Intel Core i9-10900K действительно получит 10 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, при этом базовая частота новинки составит 3,7 ГГц с возможностью повышения до 5,1 ГГц в турборежиме.

Источник изображения: Twitter, _rogame

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Стоит заметить, что, согласно недавним «утечкам», флагманский CPU сможет достигать ещё более высоких частот: так, технология Turbo Boost Max 3.0 позволит увеличить максимальное значение до 5,2 ГГц, а в условиях благоприятного температурного режима, благодаря Thermal Velocity Boost, частота сможет повыситься вплоть до 5,3 ГГц.

Необходимо отметить, что сроки появления настольных процессоров Intel 10-го поколения весьма туманны: некоторые источники пророчат дебют новинок уже в марте, а более пессимистичные прогнозы переносят эту дату на май, связывая данную задержку с некоторыми проблемами по «укрощению аппетита» Core i9-10900K, который, по слухам, превышает значение в 300 Вт.

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intel comet lake-s core i9-10900k
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Nikolay Yeryomenko
23:10
С авх 5,0-5,1 - там уже к 300 Вт должно подбираться.
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
whitespirit
23:09
Щепотку говна на вентилятор?
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LoL
23:08
Уже ближе к правде) Были тут "счастливые" владельцы 9900к, у которых в стоке, под авх нагрузкой в синьку система валилась)
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
Nikolay Yeryomenko
23:08
С таким TDP - это гавно, а не процессор, 9900K 8/16 до пенсии хватит в играх, только IPC повышай. В Rocket Lake его уже не будет, значит поняли что это ошибка.
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
Shock Memes
23:07
Но ты ведь можешь подкинуть щепотку чегото, чтобы подорвать нищих пк бояр)
Европа создаст собственный процессор Titan с HBM, DDR5 и PCIe 5.0
Александр Бублик
23:06
Как раз таки у нвидия карты шлачина, а ты амд сдаешь лошара))))
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Alex Mel
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Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
Bit Super
23:00
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