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Вслед за ASUS ZenFone Max Pro M1 бета-версию операционной системы Android 10 получил ещё один смартфон тайваньской компании с длинным названием. Речь идёт о модели ASUS ZenFone Max Pro M2. Дебют устройства состоялся под занавес 2018 года в России, но несмотря на это, модель получила из коробки операционную систему Android 8.1 Oreo, хотя на тот момент версия Android Pie уже была доступна.

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С момента старта продаж ASUS ZenFone Max Pro M2 прошло чуть больше года, и сейчас смартфон получил бета-версию ОС Android 10. Об этом сообщили на сайте XDA Developers, где также можно загрузить прошивку для самостоятельной установки. В связи с тем, что программное обеспечение находится на стадии тестирования, у пользователей могут возникать проблемы при работе с устройством. Например, ухудшение качества звука и прекращение работы сканера отпечатков пальцев. Также перед установкой рекомендуется сделать резервное копирование данных. Размер файла обновления составляет приблизительно 1,5 ГБ. Вместе с новой версией операционной системы он приносит патч безопасности за декабрь прошлого года.

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ASUS ZenFone Max Pro M2 оборудован мобильным процессором Snapdragon 660 в паре с 3/4/6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составляет 32/64 ГБ в зависимости от комплектации. Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass последнего поколения на передней панели. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 5 Мп, а фронтальная – 13 Мп. Также можно отметить IPS панель диагональю 6,26 дюйма с разрешением 1080 х 2280 точек, NFC, разъём для наушников и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч. Сейчас смартфон доступен для покупки на AliExpress по цене 170 долларов за модификацию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ энергонезависимой (~11 000 рублей). В России, согласно, Яндекс.Маркет, эта же версия предлагается за 15 000 рублей.