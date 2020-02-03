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ASUS ZenFone Max Pro M1 получил бета-версию Android 10

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Компания ASUS сравнительно недавно обновила до Android 10 флагманские смартфоны прошлого и позапрошлого годов ZenFone 6 и ZenFone 5z соответственно. Теперь дело дошло до не менее популярной, но более скромной модели ASUS ZenFone Max Pro M1.

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Смартфон представили в первой половине 2018 года в качестве основного конкурента Xiaomi Redmi Note 5. Тогдашняя новинка из коробки получила операционную систему Android 8.1 Oreo, а примерно через год была обновлена до версии Android 9.0 Pie. Теперь для устройства стала доступна на данный момент самая свежая версия ОС от Google – Android 10.

Обновление программного обеспечения проходит под номером 17.2017.1911.407. Пока что речь идёт о бета-версии операционной системы. Стабильная прошивка станет доступна до конца февраля. Размер файла обновления составляет примерно 1,6 ГБ, а скачать его можно на сайте XDA Developers, перейдя по этой ссылке. Отметим, что Android 10 – это второе и последнее крупное обновление для ASUS ZenFone Max Pro M1. В будущем смартфон будет получать исключительно заплатки безопасности.

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Android 10 приносит тёмный режим на системном уровне, жестовое управление, которое позволяет отказаться от традиционных виртуальных клавиш навигации, улучшенный режим Digital Wellbeing с функцией родительского контроля. Что касается самого смартфона, ASUS ZenFone Max Pro M1 комплектуется 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, может иметь основную камеру разрешением 13 Мп + 5 Мп или 16 Мп + 5 Мп и фронталку на 8 Мп или 16 Мп в зависимости от региона продаж. Вычислительным центром устройства выступает 14-нанометровая однокристальная система Snapdragon 636.

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Модель заключена в корпус из металла, а на тыльной панели есть пластиковые вставки для антенн. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мАч. ASUS ZenFone Max Pro M1 обзавёлся чипом NFC, стандартным выходом под наушники и портом micro-USB 2.0. Предлагается смартфон в модификациях с 3-6 ГБ оперативной памяти и 32-128 ГБ встроенной.

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