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В третьем квартале 2017 года компания Xiaomi презентовала свой первый смартфон на базе стоковой версии ОС Android. Им оказалась модель Mi A1, которая стала первопроходцем программы Android One. В 2018 году производитель из Поднебесной анонсировали модели Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite. Обе из коробки получили ОС Android 8.1 Oreo, а через время – Android 9. Однако, стандартное издание было обновлено до Android 10, в то время как младшая модель осталась работать на базе программного обеспечения 2018 года.

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Представители китайской компании отметили, что Xiaomi Mi A2 Lite и Mi A1 не будут обновлены до Android 10. Однако, спустя несколько недель после этого производитель изменил своё решение относительно модели 2018 года выпуска. Некоторые источники связывают это с тем, что под соответствующей петицией на сайте Change.org подписалось свыше 1200 пользователей. Возможно, это не так. Но как бы там ни было, компания Xiaomi официально заявила о том, что новая версия программного обеспечения уже находится в разработке. Выйдет операционная система Android 10 для Mi A2 Lite в течение нескольких недель, т.е. до конца квартала пользователи должны будут начать получать апдейт.

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Напомним, что смартфон построен на базе мобильного процессора Snapdragon 625 с частотой 2 ГГц и может нести на борту до 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составляет 32/64 ГБ, а ёмкость встроенной батареи – 4000 мАч. В Xiaomi Mi A2 Lite установлен 5,84” экран на базе матрицы IPS формата FHD+. Также стоит отметить вырез с фронтальной камерой на 5 Мп, основную камеру разрешением 12 Мп + 5 Мп и разъём для наушников.

Стоимость смартфона в России, согласно Яндекс.Маркет составляет примерно 11 500 рублей (180 долларов). Причём это касается версии как 3/32 ГБ, так и 4/64 ГБ. В Китае модель стоит ненамного дешевле – от 175 долларов.