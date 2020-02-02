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Компания Xiaomi в августе 2018 года анонсировала на тот момент самый доступный в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 845, который два года назад считался флагманским. Он получил имя Pocophone F1 и поступил в продажу по цене около 300 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, получив из коробки операционную систему Android 8.1 Oreo.

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Смартфон сравнительно оперативно обновилcя до новой версии ОС на тот момент. Так, уже в ноябре того же года Xiaomi Pocophone F1 получил операционную систему Android 9 Pie вместе с оболочкой MIUI 9. Но вот Android 10 он вместе с другими смартфонами производителя из Поднебесной не получил. Однако, в начале этого года представитель компании пообещал, что в ближайшее время для Pocophone F1 будет выпущен апдейт, который принесёт последнюю версию ОС от Google.

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Пока что официально компания не заявляла о старте распространения обновления программного обеспечения. Несмотря на это, владельцы Pocophone F1 в Индии и Испании уже начали получать апдейт «по воздуху». Размер файла обновления под номером MIUI 11.0.4.0.QEJMIXM составляет чуть менее 2 ГБ. Также отмечается, что никто из пользователей, получивших апдейт ПО, ранее не принимал участия в ранее проводимом бета-тестировании фирменной прошивки на базе операционной системы Android 10.

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Xiaomi Pocophone F1 до сих пор есть в продаже. В Китае модификация с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной стоит примерно 310 долларов, а версия с накопителем удвоенной ёмкости обойдётся сразу 80 долларов дешевле. В России на официальном сайте Mi.com смартфон предлагается в начальной модификации (6/64 ГБ) по цене 23 999 рублей (375 долларов) и в продвинутой (6/128 ГБ) стоимостью 25 999 рублей (405 долларов).