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Компания Intel в последний день марта текущего года анонсирует новое поколение процессоров, ориентированных на мобильные персональные компьютеры. Уже есть информация, согласно которой семейство будет включать чипы Core i5-10300H, Core i7-10750H и Core i7-10875H. Они получат от 4 до 8 ядер и поддержку многопоточности. Однако, появились новые данные, согласно которым в линейку также может войти уникальный процессор Intel Core i5-10500H.

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Он был замечен в программном обеспечении 3DMark. Согласно новой информации. Его базовая частота будет составлять 2,5 ГГц. Уникальность процессора заключается в том, что он может получить 8 потоков при 6 ядрах. Если так произойдёт, то Intel Core i5-10500H станет первым в мире чипом, в котором будет применена схема «6/8». Хотя, по логике, либо ядер должно быть 4, либо число потоков должно составлять 12. Но не стоит исключать, что в данных из бенчмарка просто есть банальная ошибка.

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Если «синий» процессорный гигант из Калифорнии действительно анонсирует модель Core i5-10500H, то конкурировать она, вероятною, будет с AMD Ryzen 4600H. Гибридный процессор «красной» компании получил 6 ядер с базовой частотой 3 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока. Пиковая частота в однопоточном режиме составляет 4 ГГц.