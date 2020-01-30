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Компания AMD около трёх недель назад представила в США гибридные процессоры нового поколения. Флагманом серии стал APU Ryzen 7 4800H. Процессор протестировали в нескольких бенчмарках, где ему удалось продемонстрировать неплохие результаты.

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Например, в UserBenchmark, хоть этот бенчмарк и не может похвастаться особой популярностью среди пользователей, мобильная платформа смогла на 3% обойти настольный процессор Ryzen 7 3700X. С большой долей вероятности за счёт повышенных частотных характеристик и TDP настольный CPU в реальных задачах с лёгкостью должен обойти Ryzen 7 4800H. Несмотря на это, нужно признать, что гибридный процессор у компании из Калифорнии получился мощным.

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В программном обеспечении 3DMark Fire Strike была протестирована специальная версия APU Ryzen 7 4800HS. Она имеет TDP 35 Вт и нацелена специально на мобильные компьютеры тайваньской компании ASUS. Результат процессора в бенчмарке составил 20 300 пунктов (Physics Score).

Напомним, что Ryzen 7 4800H имеет восемь ядер и поддерживает многопоточность. Базовая частота составляет 2,9 ГГц, а максимальная – 4,2 ГГц. APU получил 8 МБ кэш-памяти третьего уровня и вдвое меньше второго уровня. Изготавливается изделие по нормам 7-нанометрового технологического процесса FinFET. Номинальный TDP составляет 45 Вт. В конфигурацию гибридного процессора входит 7-ядерный GPU AMD Radeon Graphics с частотой 1600 МГц.