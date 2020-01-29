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Медицинские маски Xiaomi остановили работу краудфандинговой платформы Youpin

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Поскольку в Китае ситуация с распространением нового коронавируса пока что не улучшается, компания Xiaomi на площадке коллективного финансирования Youpin вчера, 28 января, анонсировала новый продукт для защиты и дезинфекции. Им стала медицинская маска.

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Новый товар оказался весьма популярным. Спрос превысил ожидания, и компании пришлось ограничить количество упаковок, продаваемых в одни руки. Каждый пользователь мог приобрести только одну упаковку, которая содержит 20 масок. Стоимость составляет менее 6 долларов. Жители китайской провинции Хубэй, в состав которой входит город Ухань, имели возможность приобрести маски по специальным скидкам.

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Высокая популярность нового товара привела к большому наплыву покупателей на страницы Youpin. Как следствие, краудфандинговая платформа на время вышла из строя. Спустя некоторое время ситуацию прокомментировала китайская компания Xiaomi, отметив, что из-за превышения трафика сервер не смог справиться с обработкой данных.

За день все маски были раскуплены. Китайский производитель пообещал возобновить торговлю после того, как поступит новая партия товара.

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Отметим, что на днях компания из Поднебесной на площадке Youpin анонсировала ещё один продукт для дезинфекции. Это ультрафиолетовая лампа под названием Five Smart Disinfection & Sterilization Lamp.

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Она не выводила из строя платформу по сбору средств, хотя и оказалась весьма популярной. Бэкерами стали почти 23 000 человек, которые суммарно «инвестировали» около полумиллиона долларов. При этом Xiaomi изначально планировала собрать почти в 13 раньше меньше средств.

Лампа поддерживает голосовое управление и работу с приложением Mijia App. Стоимость новинки составила 20 долларов, но в продаже она появится лишь в начале марта текущего года.

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