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Американский процессорный гигант AMD в США на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 анонсировал графический адаптер Radeon RX 5600 XT. Сегодня, 21 января, в Сети должны будут появиться первые обзоры видеокарты ввиду снятия эмбарго на их публикацию. На CES 2020 Лизу Су, глава компании из Калифорнии, также рассказала о некой флагманской модели Big Navi. Ожидается, что ею станет графический ускоритель AMD Radeon RX 5800 XT.

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Китайский ресурс MyDrivers сообщает, что будущая новинка может получить 80 вычислительных блоков, т.е. количество потоковых процессоров составит 5120. Напомним, что в Radeon RX 5700 XT их вдвое меньше. Ожидается, что видеокарта Radeon RX 5800 XT сможет навязать конкуренцию адаптеру NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

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В этом году в Сети появилась информация ещё о трёх решениях компании AMD, которые ещё не были официально анонсированы. Они называются Radeon RX 5950 XT, Radeon RX5900 XT и Radeon RX 5850 XT. Все эти модели вместе с Radeon RX 5800 XT были замечены в базе данных Евразийской Экономической Комиссии.

Правда, стоит отметить, что регистрация заявок на сайте ЕЭК никоим образом не гарантирует, что видеокарты точно будут представлены AMD ни в ближайшее время, ни в будущем. Тем более, компания AFOX, от имени которой была осуществлена регистрация сертификата в Евразийской Экономической Комиссии, заявила, что не имеет никакого отношения к подаче заявки.