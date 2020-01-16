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Регистрация Radeon RX 5950 XT в таможенной базе – курьёз, граничащий с провокацией

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На днях видеокарты Radeon RX 5950 XT, Radeon RX 5950, Radeon RX 5900 и Radeon RX 5800 XT прописались в базе данных ЕЭК, подобравшись к российской границе со стороны Казахстана. Казалось бы, это вполне обычная процедура сертификации, к которой прибегают заинтересованные в импорте соответствующих продуктов юридические лица, но редактора немецкого представительства Tom’s Hardware Guide Игоря Валоссека (Igor Walossek) насторожило использование имени AFOX для регистрации этого сертификата в ЕЭК.

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Источник изображения: AFOX

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Имея прямой выход на управляющего AFOX, Игорь со страниц собственного информационного ресурса выступил с разоблачением. Как сообщил представитель AFOX, компания не имеет отношения к подаче этой заявки в ЕЭК, её оформил некий дистрибьютор, по собственной инициативе добавив к списку уже существующих продуктов никогда не выпускавшиеся под данной торговой маркой. В AFOX не поясняют, есть ли у компании намерения выпускать видеокарты серии Radeon RX 59xx/58xx, но удалить избыточную информацию из базы данных можно будет только три недели спустя.

Регистрация каждой заявки стоит денег, поясняет источник, поэтому некоторые импортёры стараются «за один раз» включить в базу данных побольше новых продуктов. Видимо, в данном случае импортёр действовал наугад, рассчитывая в будущем сэкономить на возможной регистрации соответствующих видеокарт, если бы те появились.

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