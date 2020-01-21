EVGA GeForce RTX 2060 KO c GPU TU104 и печатной платой от GeForce GTX 1660 SUPER SC в тестах TechPowerUp
Несколько дней назад американская компания NVIDIA объявила о снижении стоимости графического адаптера GeForce RTX 2060 с 350 долларов до 300 долларов. Правда, ещё раньше это сделала EVGA, анонсировав видеокарту GeForce RTX 2060 KO, которая уже есть в продаже. Специалисты ресурса TechPowerUp решили протестировать новинку.
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В новой модели производителя из Соединённых Штатов используется печатная плата от видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER SC. Кулер также разработчики решили позаимствовать у младшей версии. В отличие от обычных графических адаптеров GeForce RTX 2060, которые построены на базе видеочипа TU106, в модели компании EVGA используется GPU TU104. Этот чип можно встретить в решениях «зелёного» калифорнийского гиганта серии GeForce RTX 20 SUPER. Если говорить о параметрах, то GeForce RTX 2060 KO от EVGA имеет всё то же, что и обычная GeForce RTX 2060, включая частотные характеристики памяти и GPU.
рекламаНесмотря на то, что EVGA смогла удешевить графический адаптер, производительность вместе с ценой не уменьшилась. Как показали тесты TechPowerUp, GeForce RTX 2060 KO удалось обогнать обычную модель примерно на 3%-4%. Кроме того, в тестах с разрешением Full HD и Quad HD новинка смогла обойти Radeon RX Vega 64, тогда как в тесте при разрешении 4K UHD она немного уступила видеокарте AMD.
рекламаСпециалисты TechPowerUp отмечают, что позаимствованный у младшей модели кулер со своими обязанностями справиться сумел. В тестах температура графического чипа видеокарты не превышала отметку 74 градуса, но за это пришлось поплатиться тишиной, поскольку уровень шума от кулера был не на самом низком уровне. Также отмечается не самый сильный разгон GPU ввиду скромной подсистемы питания. Тестировщики смогли поднять частоту чипа до 1936 МГц. Частота памяти выросла до 16,64 ГГц.
С тестами нового графического адаптера в каждой отдельной игре вы можете ознакомиться по этой ссылке. В целом, не самый тихий кулер и не лучший разгонный потенциал – единственные весомые недостатки видеокарты EVGA GeForce RTX 2060 KO стоимостью 300 долларов.
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