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Американская компания Qualcomm представила новые мобильные процессоры серий Snapdragon 700, Snapdragon 600 и Snapdragon 400. Все новинки поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1. Также заявлена двухчастотная навигация GNSS L1 и L5, что позволяет повысить точность позиционирования. Американский чипмейкер утверждает, что новые однокристальные системы оборудованы блоками AI Engine и Sensing Hub. Отметим, что ни один из новых процессоров не поддерживает работу в сетях пятого поколения.

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Самой производительной из трёх новинок является однокристальная система Snapdragon 720G (SM7125). Чипсет стал преемником 10-нанометровых моделей Snapdragon 710 и Snapdragon 712, которые были анонсированы в начале 2018 и 2019 годов соответственно. Новый процессор изготавливается по 8-нанометровой технологии. CPU представлен двумя ядрами Kryo 465 на базе Cortex-A76 с частотой 2,33 ГГц и шестью ядрами Kryo 260 на базе Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц.

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Как отмечает американский производитель, Snapdragon 720G ориентирован на недорогие игровые смартфоны, о чём свидетельствует буква G (Gaming) в названии. Правда, так было и со Snapdragon 730G, но дешёвых игровых телефонов на базе этой SoC мы так и не увидели. Процессор поддерживает Qualcomm apt-X Adaptive Audio.

Рендерингом графики занимается ускоритель Adreno 618, которого позаимствовали у Snapdragon 730/G. Есть поддержка OpenGL S 3.2 и Vulkan 1.1. Также в конфигурацию чипсета входят сигнальный процессор Hexagon 692 DSP и новый процессор обработки изображений Spectra 350L. За передачу мобильных данных на скорости до 800 Мбит/сек отвечает 4G-модем Snapdragon X15 LTE.

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В смартфонах на базе Snapdragon 720G мы сможем увидеть до 8 ГБ оперативной памяти и накопители типа UFS 2.1. Новая система-на-чипе поддерживает дисплеи с максимальным разрешением 2520 х 1080 точек, HDR10 и частотой обновления 120 Гц. Также заявлена быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4. Что касается камер, поддерживается максимальное разрешение 48 Мп. Видео смартфоны на Snapdragon 720G смогут записывать в формате 4K с частотой 30 к/сек.

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Вторая новинка – более скромный мобильный процессор Snapdragon 662 (SM6115). По словам производителя, это первая однокристальная система серии Snapdragon 600, которая может сохранять фотографии в формате HEIF. За обработку изображений отвечает Spectra 340T. Эта платформа поддерживает камеры разрешением до 48 Мп и запись видео в формате 1080p с частотой кадров 60 к/сек.

Snapdragon 662 изготавливается по нормам 11-нанометровой технологии, как и более производительная модель Snapdragon 665. Отметим, что новинка в иерархии SoC серии расположилась между Snapdragon 660 и Snapdragon 665. CPU включает два кластера по четыре ядра Kryo 260 с частотой 2 ГГц. За рендеринг графики отвечает ускоритель Adreno 610. Также имеется процессор обработки сигналов Hexagon 683 AIE.

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По словам американского производителя, Snapdragon 662 поддерживает экраны разрешением до 2220 х 1080 точек с частотой обновления изображения 60 Гц. Модем Snapdragon X11 LTE обеспечивает скорость скачивания 390 Мбит/сек и скорость загрузки 150 Мбит/сек. Также отметим поддержку накопителей типа eMMC и UFS 2.1, NFC и быструю зарядки по стандарту Qualcomm Quick Charge 3.0.

Наконец, последняя новинка Qualcomm называется Snapdragon 460 (SM4250-AA). Она стала преемницей однокристальной системы Snapdragon 450. Процессор ориентирован на смартфоны бюджетного класса стоимостью до 150 долларов. Кроме того, новая SoC появится в нескольких недорогих планшетных компьютерах Samsung.

Snapdragon 460 выполняется по нормам 11-нанометрового технологического процесса. CPU имеет восемь ядер Kryo 240 с пиковой частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема представлена видеоускорителем Adreno 610 GPU с поддержкой Vulkan 1.1. По словам разработчиков, общая производительность системы-на-кристалле по сравнению с прошлым поколением выросла на 70%, а производительность графики – на 60%.

Новинка поддерживает память eMMC и UFS 2.1 и может работать с экранами формата Full HD+ с частотой обновления 60 Гц. В смартфонах на базе процессора Snapdragon 460 мы сможем увидеть камеры разрешением до 48 Мп с поддержкой записи видео 1080p@60fps. Также отметим поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0, NFC, модем Snapdragon X11 LTE, Spectra 340 ISP и Hexagon 683 AIE.

Первые смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 720G поступят в продажу уже в этом квартале. Готовые решения с однокристальными системами Snapdragon 662 и Snapdragon 460 появятся только к концу 2020 года.