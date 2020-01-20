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В прошлом году, в начале июля, американская компания NVIDIA анонсировала графические ускорители серии GeForce RTX SUPER для настольных компьютеров. Первые модели появились на рынке спустя неделю после премьеры, тогда как старшая из трёх новинок начала продаваться немного позже. В этом году производитель из Калифорнии может выпустить линейку SUPER, ориентированную на мобильные ПК. Один из таких прошёл тест на производительность в бенчмарке Geekbench 4.

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В тесте OpenCL результат устройства на базе процессора Intel Core i9-10980HK в паре с 16 ГБ оперативной памяти и графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении Max-Q составил 235 183 «попугая». Согласно информации из базы данных программного обеспечения, видеокарта имеет 8 ГБ памяти и 48 вычислительных блоков, т.е. количество потоковых процессоров составляет 3072.

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Ещё в конце 2019 года появились слухи о том, что производитель из Калифорнии может анонсировать сразу четыре видеокарты SUPER. Помимо графического ускорителя GeForce RTX 2080 SUPER, который засветился в программном обеспечении Geekbench, компания NVIDIA также может расширить ассортимент адаптерами GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce GTX 1650 SUPER. По неподтверждённым данным, случится это до конца первого квартала 2020 года.