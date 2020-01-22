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Топ-5 смартфонов декабря 2019 года

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Как ни странно, в прошлом месяце было представлено много интересных смартфонов, хотя обычно в декабре наблюдается на рынке затишье. Свои очередные новинки показали такие компании, как OPPO, Motorola, Samsung, Xiaomi, vivo и Huawei. В этой небольшой статье мы рассмотрим топ-5 смартфонов, которые были анонсированы в декабре 2019 года.

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Начнём по хронологии. Первым свои телефоны представила китайская компания Huawei. В рамках линейки nova производитель выпустил смартфон Huawei nova 6, который также предлагается в модификации с поддержкой сотовой связи 5G.

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Декабрьская новинка комплектуется 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 990 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя в 4G-версии составляет 128 ГБ, в то время как 5G-вариант ещё может нести на борту постоянное запоминающее устройство ёмкостью 256 ГБ.

Дисплей формата FHD+ имеет диагональ 6,57” и построен на базе панели LTPS. Овальный вырез слева содержит фронтальную камеру на базе основного и широкоугольного модулей. Их разрешение составляет 32 Мп + 8 Мп. В прошлом году уже стартовало производство биометрических сенсоров для жидкокристаллических экранов, но такие смартфоны появятся лишь в начавшегося года. В nova 6/5G биометрический сканер установлен на правом торце и выполняет роль клавиши включения/выключения.

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На тыльной панели смартфона разместилась тройная камера с двумя модулями на 8 Мп и одним на 40 Мп, построенным на матрице Sony IMX600. Оптическая стабилизация есть только в телеобъективе. Видео можно записывать в 4K с частотой 60fps.

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Huawei nova 6 5G укомплектовали АКБ ёмкостью 4200 мАч и стоит в Китае в среднем 540 долларов в модификации 8/128 ГБ. Версия с поддержкой 4G в той же комплектации стоит на 120 долларов дешевле, а ёмкость АКБ составляет 4100 мАч. Обе версии поддерживают 40-ваттную быструю проводную зарядку.

Спустя несколько дней после презентации Huawei компания Xiaomi анонсировала модель Redmi K30 5G. В это смартфоне дебютировал 7-нанометровый мобильный процессор среднего уровня Snapdragon 765G, который обзавёлся интегрированным 5G-модемом. Однокристальная система дополнена 6/8 ГБ оперативной памяти. Телефон уже продаётся в Китае неделю, но модификация 8/256 ГБ пока что недоступна для покупки.

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Одна из особенностей Xiaomi Redmi K30 5G – это LCD-панель формата FHD+ с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Дисплей имеет диагональ 6,67”, поддерживает HDR10, а частота обновления составляет 120 Гц. Этот смартфон, как и nova 6, имеет сдвоенную селфи-камеру, правда, разработчики Xiaomi решили сэкономить на ней и отказались от широкоугольного модуля, заменив его 2-мегапиксельным сенсор глубины. Разрешение стандартного составило 20 Мп.

Над тыльной камерой Redmi K30 5G тоже долго не думали – её полностью скопировали с Redmi Note 8 Pro. Главный модуль имеет разрешение 64 Мп, широкоугольный построен на 8-мегапиксельном сенсоре, а пара датчиков на 2 Мп отвечают за анализ глубины и макросъёмку. Также выделить стоит аккумулятор на 4500 мАч с 30-ваттной быстрой зарядкой по проводу и чип NFC.

В Китае Xiaomi Redmi K30 5G стоит 325 долларов, 375 долларов и 410 долларов в модификациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Это на 40 долларов больше по сравнению с заводской ценой.

Через два дня после премьеры Redmi K30 состоялась официальная презентация Samsung Galaxy A71. Несмотря на то, что с момента анонса смартфона прошло больше месяца, в продаже его до сих пор нет. Ожидается, что купить модель можно будет начиная с 31 января текущего года.

Samsung Galaxy A71 предлагает пользователям один из самых производительных процессоров среднего уровня – Qualcomm Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. Продаваться смартфон будет в модификациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость ПЗУ вне зависимости от комплектации будет равна 128 ГБ. Подсистема питания в смартфоне представлена аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки по проводу.

Дисплей построен на панели OLED с разрешением 1080 х 2400 точек. Как видим, соотношение сторон 20 к 9 становится всё более популярным, хотя год назад компанию Sony многие начали ругать за использование так называемых «кинематографических» экранов с пропорциями 21 к 9. Дисплей имеет размер 6,7” по диагонали, а под ним располагается дактилоскопический сканер.

В вырезе на лицевой панели установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Сзади в Samsung Galaxy A71 располагается большая площадка со светодиодной вспышкой и четырьмя объективами. Разрешение стандартного модуля составляет 64 Мп. В размытии фона ему ассистирует сенсор на 5 Мп. Ещё одна 5-мегапиксельная матрица применяется для макросъёмки. Наконец, разрешение широкоугольного модуля составляет 12 Мп.

В середине декабря был анонсирован смартфон vivo X30 Pro, который по версии AnTuTu, является самым производительным решением среднего класса. Правда, нужно учитывать, что разница в баллах по сравнению с идущим вторым в списке Redmi Note 8 Pro не такая и большая, но вот смартфон компании vivo стоит втрое дороже. За него сейчас китайские ритейлеры просят в районе 600 долларов.

vivo X30 Pro – первый в мире смартфон с 8-нанометровым мобильным процессором Samsung Exynos 980. Чипсет дополнен 8 ГБ оперативной памяти, а ёмкость накопителя составляет 128 ГБ. Подсистема питания представлена несъёмной аккумуляторной батареей на 4350 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой проводной зарядки.

Главной фишкой смартфона является даже не новая однокристальная система компания Samsung, а основная камера. Она имеет 8-мегапиксельный широкоугольный модуль на базе сенсор типа ¼” с размером пикселя 1,12 мкм. В универсальном модуле установлен набирающий популярность датчик формата 1/1,7” с размером пикселя 0,8 мкм и разрешением 64 Мп.

Особенность камеры заключается в наличии сразу двух телеобъективов. Это мы уже видели в Xiaomi Mi Note 10, в котором установлены телефотомодули для зума 2x и 5x без потери качество. Кратность оптического приближения в vivo X30 Pro идентичное. Выделяется смартфон, во-первых, перископным модулем на 13 Мп со светосилой f/3 и эквивалентным фокусным расстоянием 135 мм, а во-вторых, телефотомодулем с рекордным разрешением – 32 Мп. Также добавим, что оптическая стабилизация изображения отсутствует только в широкоугольной камере.

Что касается фронтальной камеры, она построена на 32-мегапиксельном сенсоре и установлена в правом углу дисплея. Сам экран основан на sAMOLED-матрице формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9. Диагональ дисплея составляет 6,44”, а под ним установлен биометрический сканер. Также отметим поддержку HDR, NFC, USB-C и Mini-Jack.

Наконец, пятая модель – OPPO Reno3 Pro. Стоит она примерно столько же, сколько и предыдущий аппарат. Правда, китайские ритейлеры просят за декабрьскую новинку свыше 800 долларов. Разработчики решили сосредоточиться на других параметрах смартфона, немного упростив камеру. Её разрешение составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Главный модуль (48 Мп) и телеобъектив (13 Мп) имеют фазовый автофокус, а оптическая стабилизация достался только второму. Селфи камера в смартфоне – 32-мегапиксельная.

OPPO Reno3 Pro получил дорогой дисплей. Он построен на базе панели OLED формата FHD+ с пропорциями 20 к 9, изогнутыми гранями, максимальной яркостью 800 нит и частотой обновления 90 Гц. Под экраном обосновался дактилоскоп. Корпус смартфона сделан из стекла и металла.

Сердцем модели выступает 7-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 765G с 5G-модемом. Доступен OPPO Reno3 Pro в двух модификациях памяти – 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Ёмкость АКБ равна 4025 мАч. До 50% с нуля он заряжается за 20 минут. В смартфоне есть NFC, USB-C, и стереодинамики. Разъём для наушников отсутствует.

Вот такие интересные смартфоны были выпущены в течение последнего месяца 2019 года. Отметим, что в топ-5 не нашлось места ещё для нескольких любопытных решений, среди которых OPPO Reno3, Huawei nova 6 SE, vivo X30 и Samsung Galaxy A51.

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