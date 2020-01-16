Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американские санкции, которые затронули мобильное подразделение китайской компании Huawei только в мае 2019 года, сделали невозможным выпуск смартфонов с новым железом и Google Mobile Services. Это стало причиной того, что за пределами Китая Huawei и Honor начали продавать телефоны на базе старого 12-нанометрового мобильного процессора Kirin 710 вместо нового 7-нанометрового Kirin 810.

реклама

Несмотря на это, компания из Поднебесной смогла увеличить продажи умных телефонов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В натуральном выражении продажи выросли на 34 млн единиц – с 206 млн в 2018 году до 240 млн в 2019 году. Рост составил 16,5%. Отметим, что эта цифра также включает смартфоны, которые реализуются под брендом Honor.

реклама

При этом отмечается, что в ушедшем году два китайских производителя смогли поставить на рынок почти 7 млн умных телефонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В этот список входят такие модели, как Huawei Mate 20 X 5G, Huawei nova 6 5G, Honor V30/V30 Pro 5G и Huawei Mate 30/Mate 30 Pro 5G. В этом сегменте рынка производственный гигант из Поднебесной (опять же, совместно с Honor) смог обойти компанию Samsung.

По прогнозам, в 2020 году суммарный объём продаж Huawei и Honor превысит отметку 250 млн смартфонов. 40% из них (100 млн штук) будут поддерживать мобильные сети пятого поколения. В завершение добавим, что аналитическое агентство International Data Corporation называет Huawei самым быстрорастущим поставщиком умных телефонов в мире. Правда, здесь речь идёт исключительно о пятёрке крупнейших игроков рынка. Ведь, например, компания Realme, которая входит в топ-10 и занимает 7-е место, в 2019 году смогла нарастить продажи на 500% по сравнению с 2018 годом.