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В марте позапрошлого года Администрация президента Соединённых Штатов заявила о завершении расследования особенностей китайской торговли. В результате в адрес Поднебесной было выдвинуто обвинение в краже интеллектуальной собственности на постоянной основе. Кроме того, США обвинили Китай в валютных манипуляциях с целью снижения стоимости продукции китайского производства.

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В тот же день Дональд Трамп повысил импортные пошлины. Так, например, пошлины на алюминий выросли до 10%, а на сталь – до 25%. Именно это стало началом торговой войны между двумя государствами. За это время обе стороны понесли потери, а больше всего досталось китайскому технологическому гиганту Huawei. Первый шаг к урегулированию споров, которые продолжаются уже почти два года и стали причиной замедления роста мировой экономики, был сделан вчера, 15 января. КНР и Соединённые Штаты подписали соглашение о первом этапе решения конфликта.

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Новый документ, подписанный на специальной церемонии в Белом доме, включает сразу восемь пунктов. В течение двух лет Китай сможет повысить объёмы экспорта из Соединённых Штатов на 200 млрд долларов. Также в документе говорится о сокращении части санкций на китайские товары. Например, будет отменено повышение тарифов на смартфоны, лэптопы и игрушки, созданные в Китае. Кроме того, с 15% до 7,5% будет снижена ставка на импорт продукции из Китая общей стоимостью от 120 млрд долларов. В этот список входят беспроводные гарнитуры, телевизоры и обувь.

Дональд Трамп назвал новое торговое соглашение между двумя странами самым крупным в истории. Кроме того, американский президент заявил о планах посетить Поднебесную в не самом далёком будущем. Эксперты же новость о подписании соглашения встретили сдержанно. Но всё же было отмечено, что договор может стать большим шагом на пути к решению споров, поскольку переговоры начались в 2018 году, но годом позже были заморожены по инициативе президента США.

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Что касается китайской компании Huawei, о том, как скажется подписание соглашения на ней, пока не говорится. Ранее были слухи, что производитель из Поднебесной должен стать важной частью договора. Возможно, санкции с компании будут сняты в рамках второго этапа торгового соглашения, обсуждение которого должно начаться после подписания первого документа.