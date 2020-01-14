Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выставка Mobile World Congress 2019 проходила под знаменем 5G. На мероприятии, которое состоялось в Барселоне в начале прошлого года, многие компании анонсировали свои первые решения с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Это сделали, например, Xiaomi, ZTE и Huawei. Ещё больше 5G-смартфонов было представлено к концу года. Они появились в ассортименте многих китайских компания, включая vivo, OPPO и OnePlus. Как сообщают эксперты, к концу текущего года на рынке появится много смартфонов с поддержкой 5G стоимостью менее 300 долларов.

реклама

Если быть точнее, то 20% из всех моделей, цена которых не будет превышать отметку 300 долларов, смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Первый такой смартфон поступил в продажу сегодня, 14 января. Речь идёт о Redmi K30 5G в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Его оценили в 285 долларов. Правда, дебют устройства состоялся ещё в прошлом году. Ровно неделю назад, 7 января, компания Realme анонсировала смартфон Realme X50 5G. Его оценили в 350 долларов в модификации 8/128 ГБ. Ожидается, что до конца этого квартала будет выпущена версия с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ стоимостью около 280 долларов.

реклама

Более того, за счёт недорогих процессоров компании MediaTek, в частности, Dimensity 800, в четвёртом квартале 2020 года на рынке могут появиться смартфоны стоимостью менее 200 долларов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Аналитики также подчёркивают, что рост 5G продолжится и в 2021 году. Если по итогам текущего года 20% моделей стоимостью до 300 долларов будут поддерживать мобильную связь нового поколения, то к концу 2021 года 5G-модемом будет оснащён каждый пятый смартфон на рынке, в целом.

Сейчас бОльшая часть 5G-решений продаётся в Китае. Например, модели Huawei nova 6G, vivo NEX 3 5G, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Honor V30 5G, Huawei Mate 30/Mate 30 Pro 5G и vivo iQOO Pro 5G доступны официально исключительно в Поднебесной. Компания vivo ещё до сих пор официально не вышла на рынки стран Западной Европы, Ближнего Востока и Соединённых Штатах, в то время как Huawei и Honor не могут продавать новые смартфоны с сервисами Google в странах, где уже начали развёртывать 5G. В Европе поддержкой мобильных сетей пятого поколения могут похвастаться OPPO Reno 5G, ZTE Axon 10 Pro 5G, Samsung Galaxy S10 5G и Xiaomi Mi MIX 3 5G.

реклама

Пока что нет информации о том, сколько смартфонов суммарно смогли продать все ОЕМ-компании в течение 2019 года. Однако, аналитики уже утверждают, что объём реализации умных телефонов в 2020 году увеличится на 0,7%. При этом китайские компании на домашний рынок смогут поставить сразу 150 млн смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, превысив объёмы отгрузок 4G-устройств.

реклама

Лидером в сегменте 5G должна стать компания Huawei. На третьем месте окажется Samsung, а вот между двумя технологическими гигантами из Азии расположится американский производитель Apple. Это немного неожиданно, учитывая то, что первый iPhone с поддержкой 5G в продаже появится за несколько месяцев до конца 2020 года.