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В 2020 году 20% смартфонов стоимостью до 300 долларов получат поддержку 5G

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Выставка Mobile World Congress 2019 проходила под знаменем 5G. На мероприятии, которое состоялось в Барселоне в начале прошлого года, многие компании анонсировали свои первые решения с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Это сделали, например, Xiaomi, ZTE и Huawei. Ещё больше 5G-смартфонов было представлено к концу года. Они появились в ассортименте многих китайских компания, включая vivo, OPPO и OnePlus. Как сообщают эксперты, к концу текущего года на рынке появится много смартфонов с поддержкой 5G стоимостью менее 300 долларов.

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Если быть точнее, то 20% из всех моделей, цена которых не будет превышать отметку 300 долларов, смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Первый такой смартфон поступил в продажу сегодня, 14 января. Речь идёт о Redmi K30 5G в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Его оценили в 285 долларов. Правда, дебют устройства состоялся ещё в прошлом году. Ровно неделю назад, 7 января, компания Realme анонсировала смартфон Realme X50 5G. Его оценили в 350 долларов в модификации 8/128 ГБ. Ожидается, что до конца этого квартала будет выпущена версия с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ стоимостью около 280 долларов.

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Более того, за счёт недорогих процессоров компании MediaTek, в частности, Dimensity 800, в четвёртом квартале 2020 года на рынке могут появиться смартфоны стоимостью менее 200 долларов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Аналитики также подчёркивают, что рост 5G продолжится и в 2021 году. Если по итогам текущего года 20% моделей стоимостью до 300 долларов будут поддерживать мобильную связь нового поколения, то к концу 2021 года 5G-модемом будет оснащён каждый пятый смартфон на рынке, в целом.

Сейчас бОльшая часть 5G-решений продаётся в Китае. Например, модели Huawei nova 6G, vivo NEX 3 5G, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Honor V30 5G, Huawei Mate 30/Mate 30 Pro 5G и vivo iQOO Pro 5G доступны официально исключительно в Поднебесной. Компания vivo ещё до сих пор официально не вышла на рынки стран Западной Европы, Ближнего Востока и Соединённых Штатах, в то время как Huawei и Honor не могут продавать новые смартфоны с сервисами Google в странах, где уже начали развёртывать 5G. В Европе поддержкой мобильных сетей пятого поколения могут похвастаться OPPO Reno 5G, ZTE Axon 10 Pro 5G, Samsung Galaxy S10 5G и Xiaomi Mi MIX 3 5G.

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Пока что нет информации о том, сколько смартфонов суммарно смогли продать все ОЕМ-компании в течение 2019 года. Однако, аналитики уже утверждают, что объём реализации умных телефонов в 2020 году увеличится на 0,7%. При этом китайские компании на домашний рынок смогут поставить сразу 150 млн смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, превысив объёмы отгрузок 4G-устройств.

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Лидером в сегменте 5G должна стать компания Huawei. На третьем месте окажется Samsung, а вот между двумя технологическими гигантами из Азии расположится американский производитель Apple. Это немного неожиданно, учитывая то, что первый iPhone с поддержкой 5G в продаже появится за несколько месяцев до конца 2020 года.

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Сильвестр с талоном
13:10
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3.... а потом пойдет на привычный десятилетний спад)))
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
lokki
13:05
Ах да, совсем забыл - рекомендую попробовать память на 4400+ (тайминги правда вручную придётся подбирать, начинать с SPD и далее снижать), возможно в 1-канале будут выше результаты.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
vit7712
13:04
Дешевле только если на 450б логике и какой нибудь 2700 ,ты посмотри на платы новые амд с нормальным питальником на 570 чипсете -где там дешево ?
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
RussianNeoguy
13:03
У амд остался 1 год для пиршества.
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
Radiant Star
13:03
Перед переходом на райзен, решил поиздеваться над стариком 2600К разогнав его до 5.2ггц при 1.52v и сделал тест в игрушках. В Ассассине результат схож с результатами автора. Тест был минимальных, ибо ...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
brazil
13:02
Достаточно глянуть на кристалл 10980ХЕ и увидеть всего 18 ядер. Для 22 ядер нужна новая архитектура. А делать новый кристалл по новой архитектуре ради одного мифического 10990ХЕ не выгодно. Возможно...
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
Юрий Юрий
13:02
Решил перейти на 10-ку,но не долго её терпел.Чувство такое,как будь-то голый перед ПК сижу,типа"под колпаком у Мюллера".Кому-то по-фиг,что какой-то далёкий "дядя Сэм"записывает все твои клики и реплик...
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
KAA
13:01
О том, что эти процессорные линии делятся, либо между NVMe, либо двумя sata. И еще 4 sata от чипсета b450.
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
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