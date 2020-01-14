Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung менее чем через месяц анонсирует флагманские смартфоны семейства Galaxy S нового поколения. На этот раз производитель может представить как минимум пять смартфонов, учитывая модификации с поддержкой 5G.

реклама

Судя по имеющимся данным, Samsung Galaxy S20 станет младшим представителем семейства. Версии Galaxy S20e и Galaxy S20 Lite анонсированы не будут, по крайней мере вместе с более продвинутыми решениями. Но не будем исключать вероятность того, что южнокорейская компания представит их позже. Например, Galaxy S10 Lite вышел спустя почти на одиннадцать месяцев с момента релиза Galaxy S10, Galaxy S10 Plus и Galaxy S10e.

реклама

Как бы там ни было, Samsung Galaxy S20 будет оборудован 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев. Разрешение одинарной фронтальной камеры составит 10 Мп. На большой прямоугольной площадке сзади расположатся телеобъектив и широкоугольный модуль на 12 Мп, а также 64-мегапиксельная стандартная камера. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4000 мАч. В базовой модификации модель будет нести на борту 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

Практически весь этот набор мы увидим и в Samsung Galaxy S20 Plus. Только диагональ Dynamic AMOLED матрицы вырастет до 6,7 дюйма, а на тыльной панели появится 3D-камера. Версия Plus будет доступна в модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Она прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench, где сумела набрать 923 балла 3267 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Каждая из моделей получит по 12 ГБ оперативной памяти.

реклама

Наконец, главным флагманским смартфоном компании из Южной Кореи станет Samsung Galaxy S20 Ultra. Версия с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения получит 12 ГБ оперативной памяти, тогда как 5G-вариант флагмана будет доступен с 16 ГБ ОЗУ на борту. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит от 128 ГБ до 1 ТБ. За автономность будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч, которую за счёт поддержки 45-ваттной быстрой зарядки по проводу можно будет зарядить за 74 минуты.

реклама

Главной особенностью Samsung Galaxy S20 Ultra может стать основная камера. Ей приписывают 108-мегапиксельный универсальный модуль, 48-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным оптическим приближением, 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и ToF-сенсор. Кроме того, камера смартфона сможет похвастаться 100-кратным программным увеличением.

В завершение добавим, что все смартфоны семейства Samsung Galaxy S20 будут работать под управлением операционной системы Android 10 с фирменным программным обеспечением One UI 2.0. В зависимости от региона продаж под капотом будет установлен мобильный процессор Exynos 990 или Snapdragon 865. Как стало известно, на этот раз только европейские пользователи вынуждены будут довольствоваться версией на фирменном чипсете Samsung. В то же время во всех остальных регионах компания будет продавать либо исключительно модификацию на Snapdragon 865, либо версии с обеими однокристальными системами.