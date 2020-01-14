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Американский процессорный гигант AMD в рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, которая проходила в Лас-Вегасе на прошлой неделе, анонсировала мобильные процессора серии Athlon 3000. Компания из калифорнии презентовала два решения начального уровня, ориентированные на мобильные персональные компьютеры. Новинки называются Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.

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Новые процессоры должны конкурировать с платформами Intel Pentium, что понятно из их названий. По словам производителя, его новинки существенно превосходят решения «синего» Калифорнийского гиганта Intel. Например, Athlon 3150U в программном обеспечении 3DMark в режимах FireStrike и Performance превосходит чип Intel Pentium Gold на 90% и 86% соответственно.

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Обе новинки компании AMD построены на базе 14-нанометровых кристаллов Dali и располагают парой ядер на архитектуре Zen. Athlon Gold 3150U поддерживает многопоточность, тогда как Athlon Silver 3050U работает только на два потока. Частота процессорных ядер младшей модели составляет 2,3/3,2 ГГц, а старшей – 3,3/2,4 ГГц. Уровень TDP каждого мобильного процессора – 15 Вт.

Процессор Ядра / Потоки Кэш Графика Частота TDP Базовая Максимальная AMD Athlon Gold 3150U 2 / 4 5 Мб Radeon 2,4 ГГц 3,3 ГГц 15 Вт AMD Athlon Silver 3050U 2 / 2 5 Мб Radeon 2,3 ГГц 3,2 ГГц 15 Вт

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В Athlon Gold 3150U используется встроенный графический чип с тремя вычислительными блоками и 192 потоковыми процессорами. Частота GPU составляет 1 ГГц. В Athlon Silver 3050U количество потоковых процессоров уменьшено до 128, а частота графического процессора повышена до 1,1 ГГц.

Когда на рынке начнут появляться готовые решения на базе новых мобильных платформ компании AMD, пока что не уточняется.