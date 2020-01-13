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11 февраля текущего года южнокорейский гигант Samsung анонсирует флагманские смартфоны семейства Galaxy S20 и сгибаемый аппарат Galaxy Z Flip. Была информация, что компания Xiaomi захочет опередить конкурента из Южной Кореи и представит свои флагманы немного раньше. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. В Сети появились технические параметры каждой из грядущих новинок.

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Начнём со стандартного издания. Спереди Xiaomi Mi 10 будет напоминать модель Redmi K30, которую представили в начале декабря минувшего года. На лицевой части останется экран с тонкими рамками и сдвоенной фронтальной камерой в правом углу. Четырёхмодульная система основной камеры переберётся в левый угол тыльной панели. Это было подтверждено реальной фотографией, которую вы можете видеть ниже.

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Xiaomi Mi 10 Pro от стандартной модели внешне будет отличаться дисплеем с покатыми гранями. Обоим устройствам приписывают OLED экран формата FHD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 90 Гц. Сердцем каждого из флагманов нового поколения станет 7-нанометровая система-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 865, которая содержит восьмиядерный CPU с пиковой частотой 2,84 ГГц и GPU Adreno 650. В топовой конфигурации памяти смартфоны будут нести на борту 12 ГБ оперативки.

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Главный модуль основной камеры будет построен на базе 108-мегапиксельного датчика изображения производства Samsung. Коммерческий анонс сенсора состоялся в смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro, который в Европе продаётся как Mi Note 10. По непонятным причинам, китайские издания указывают суммарное разрешение всех четырёх модулей основной камеры – 140 Мп. Точные параметры сенсоров пока что остаются неизвестными. Возможно, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получат сразу два телеобъектива, как модель Mi Note 10 – длинный с 5-кратным оптическим зумом и коротки с приближением 2x.

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CPU –180 132;

GPU – 210 371;

Memory – 89 927;

UX – 79 787.

Обычная модель будет оборудована аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч. Мощность проводной зарядки составит 30 Вт. Версии Pro приписывают АКБ на 4800 мАч и поддержку 66-ваттной быстрой зарядки по проводу. Одна из моделей семейства Mi 10 прошла тест на производительность в программном обеспечении AnTuTu. Результат смартфона составил 560 217 «попугаев». Если модель сможет столько же набрать после релиза, это станет новым рекордом бенчмарка. Баллы в AnTuTu разделились следующим образом:

Что из этого всего окажется правдой, узнаем уже совсем скоро. По слухам, Xiaomi анонсирует модели уже 25 января, когда будет праздноваться китайский Новый год. Верится в это с трудом, поскольку уже через пару дней все в Китае уходят в отпуск в связи с праздником, а значит никаких утечек вплоть до конца января ждать не стоит. А уж Xiaomi точно не может выпустить смартфон, не опубликовав пару сотен тизеров до анонса.

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В завершение добавим, что стоимость флагманских моделей Xiaomi Mi 10 может стартовать с отметки в 500 долларов за стандартное издание в начальной модификации памяти. Европейская цена будет объявлена в течение последней недели февраля в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 в Барселоне. Напомним, что в прошлом году Xiaomi Mi 9 в Китае оценили в 450/500 долларов, а в Европе – в 450/500 евро в зависимости от комплектации.