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Компании Huawei и Honor продолжают обновлять свои смартфоны до последней версии операционной системы от Google. На базе ОС Android 10 построено фирменное программное обеспечение EMUI 10. Как стало известно, производители на двоих обновили шесть смартфонов.

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Компания Huawei обновила прошивку четырёх моделей. Опробовать операционную систему Android 10 в составе проприетарного софта могут владельцы Huawei Maimang 8, Huawei nova 4e, Maimang 7 и Huawei Y9 Prime 2019. Отметим, что в случае с первыми двумя решениями речь идёт о китайской версии программного обеспечения. К слову, модели Maimang 8 и Maimang 7 в Европе продаются как Huawei P Smart Plus 2019 и Mate 20 Lite соответственно.

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Huawei Y9 Prime 2019 и Mate 20 Lite работают на базе глобальной версии прошивки. Кроме того, обновление программного обеспечения, которое добавляет Android 10, стало доступно для двух смартфонов бренда Honor. Так, опробовать последнюю версию операционной системы могут владельцы Honor 20i и Honor 10 Lite. В случае с последним речь идёт о международной прошивке.

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Отметим, что Honor 10 Lite сейчас доступен в официальном магазине Honor в России по цене 11 990 рублей. За эти деньги смартфон предлагает 24-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп, NFC, 6,21-дюймовый дисплей формата FHD+ и фирменный мобильный процессор Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 32 ГБ. Версии с 64 ГБ постоянной памяти в продаже уже нет в официальном магазине.