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Ещё в конце лета компания Samsung анонсировала свой флагманский планшетный компьютер Galaxy Tab S6, который предлагается в модификациях с Wi-Fi и поддержкой 4G. Недавно стало известно, что южнокорейский производитель планирует выпустить новую версию планшета, которая будет отличаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сегодня в сети появились ключевые параметры Samsung Galaxy Tab S6 5G.

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Если верить новой информации, то предстоящая новинка не будет отличаться от модели, анонсированной в августе ушедшего года. Именно поддержка мобильных сетей пятого поколения, которую обеспечит модем Snapdragon X50 станет единственным новшеством.

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Samsung Galaxy Tab S6 5G обзаведётся прошлогодней флагманской системой-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 855, выполненной по 7-нанометровому технологическому процессу. Вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ, а расширить его можно будет за счёт карты памяти максимальным объёмом 1 ТБ. Оперативной памяти будет предусмотрено 6 ГБ. Также ожидается, что на некоторых рынках планшетный компьютер будет предлагаться в модификации 8/256 ГБ.

На тыльной панели устройства расположатся основной модуль на 13 Мп и широкоугольный на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Samsung Galaxy Tab S6 5G будет комплектоваться 10,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем формата WQXGA разрешением 1600 х 2560 точек. Габаритные размеры составят 244,5 х 159,5 х 5,7 мм.

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За автономность планшета будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 7040 мАч. Смотреть видео на полном заряде АКБ можно в течение 15 часов. После своего анонса Samsung Galaxy Tab S6 5G станет первым в мире планшетным компьютером с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. На данный момент ни стоимость, ни дата анонса устройства не уточняется. Ожидается, что модель дебютирует в Южной Корее, после чего через какое-то время появится в США и Европе. А вот китайский релиз планшета находится под вопросом.