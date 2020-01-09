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Американская компания AMD в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 анонсировала новую ревизию фирменной технологии FreeSync, которая отвечает за обеспечение динамической частоты обновления кадров в мониторах и телевизорах. Обновлённая версия разработки получила название FreeSync Premium. По словам производителя, она ориентирована на экраны, построенные на базе матриц с частотой обновления 120 Гц.

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Технология американской компании AMD должна способствовать получению плавной картинки на дисплеях с повышенной частотой кадров, несмотря на существенное проседание фреймрейта. Как отмечается, функция LFC показывает одни и те же кадры по несколько раз для повышения плавности изображения в случае падения счётчика FPS ниже минимальной частоты обновления, поддержка которой заявлена для экрана.

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По официальным данным, которыми поделился калифорнийский процессорный гигант, сертификацией FreeSync Premium могут похвастаться свыше трёх сотен панелей. Вместе с анонсом нового стандарта на Consumer Electronics Showcase 2020 компания AMD рассказала о ребрендинге FreeSync 2 HDR. Теперь он именуется FreeSync Premium Pro. Эта технология позволяет снизить время задержки ввода, а требования к HDR превышают лимит HDR400.

В завершение добавим, что на сегодняшний день в рамках VESA Adaptive Sync совместимостью с новой разработкой AMD может похвастаться дюжина телевизоров с поддержкой G-Sync. Об этом заявила компания NVIDIA.