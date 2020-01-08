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Компания Xiaomi в начале осени ушедшего года анонсировала фирменное программное обеспечение MIUI 11. Позже производитель пообещал оперативно обновить как можно больше устройств до новой версии проприетарной прошивки. Справедливости ради нужно отметить, что компания сдержала слово – сейчас на базе MIUI 11 работает около трёх десятков смартфонов Xiaomi. Правда, не все они могут похвастаться операционной системой Android 10. Но и этот нюанс компания их Поднебесной старается исправить.

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Как стало известно, сразу пять смартфонов производителя из Китая получили обновление прошивки, которое вместе с заплаткой безопасности приносит операционную систему Android 10. Повезло владельцам моделей Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 7 и Redmi Note 8 Pro, которые были представлены в 2019 году. Кроме того, Android 10 доступна для флагмана образца 2018 года в лице Xiaomi Mi MIX 3 и для модели Mi 8 SE, выпущенной в том же году.

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Также появилась информация, согласно которой до свежей версии операционной системы от Google будут в ближайшие месяцы обновлены все смартфоны компании Xiaomi, выпущенные в течение 2019 года. Напомним, что всего в прошлом году производитель из Китая показал 35 умных телефонов, включая концептуальную модель Mi MIX Alpha. А вот большинству устройств 2018 года выпуска придётся довольствоваться операционной системой Android 9 Pie.