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Компания HP в рамках выставки CES 2020 представила много новинок. Мы поговорим в этой заметке об ультрабуках с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, моноблоках с графикой RTX и лэптопах с высоким уровнем автономности. Но вначале также отметим, что помимо этих устройств производитель показал на мероприятии в Неваде набор аксессуаров, в число которых входят чехлы, рюкзаки и сумки. Они появятся в России весной по цене от 3690 рублей. Также HP презентовала мониторы E24d G4 и E27d G4 с поддержкой подключения по USB-C, интегрированной камерой и режимом дублирования картинки. Их начнут продавать в конце зимы.

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А теперь перейдём к основным новинкам американского производителя. Начнём с ультрабуков Elite Dragonfly. Устройство позиционируется компанией в качестве бизнес-решения. Модель может похвастаться поддержкой технологии Tile, которая позволяет быстро найти девайс в случае его утери.

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Также весьма любопытной выглядит технология Sure View Reflect. Она ограничивает углы обзора для повышения уровня конфиденциальности. По словам американского производителя, свыше 82% деталей изготовлено из переработанного сырья. Корпус выполнен на 90% из переработанных материалов.

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Об HP Elite Dragonfly немного рассказали на презентации. Известно, что новинка доступна в модификации с поддержкой 5G, имеет 13,3-дюймовый дисплей и работает на базе процессора Intel Core vPro последнего поколения. Больше обо всех конфигурациях ультрабука станет известно ближе к релизу. Старт продаж намечен на начало лета текущего года.

О ноутбуках HP Spectre x360 15 известно не больше. Даже модель дискретной видеокарты не уточняется. Но зато точно известно, что речь идёт о графическом адаптере NVIDIA. Сердцем моделей выступил процессор Intel Core i7 последнего поколения.

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Время автономной работы составляет примерно 17 часов на полном заряде АКБ. Также отметим наличие OLED-экрана формата Ultra HD диагональю 15,6”. Стоимость, дата анонса и параметры ноутбуков HP Spectre x360 15 станут известны позже.

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В качестве универсального мультимедийного центра ОЕМ-компания анонсировала моноблоки HP ENVY 32 AiO. Из фишек сразу выделим акустическую систему от Bang & Olufsen, встроенную площадку беспроводной зарядки и 32” экран формата Ultra HD, который может похвастаться поддержкой HDR600, контрастностью 6000:1, 98-процентным охватом цветового диапазона DCI/P3 и антибликовым покрытием. Площадь полезного пространства составила 92,8%. Посредством HDMI или Thunderbolt 3 к моноблоку можно подключить ещё два монитора.

HP ENVY 32 All-in-One является первым представителем своего класса, который обзавёлся графикой GeForce RTX (RTX 2060). Кроме того, это первый моноблок, попавший в программу NVIDIA RTX Studio. Мозгом устройства являются процессоры Intel Core i7 девятого поколения с TDP до 65 Вт. Оперативной памяти под капотом установлено 32 ГБ (DDR4) в топовой комплектации, а вместимость SSD-накопителя может составлять 1 ТБ.

Не забыла компания сравнить свою новинку с Apple iMac. При похожих габаритных размерах HP ENVY 32 All-in-One имеет дисплей на 5” больше. Кроме того, моноблок стал лауреатом выставки потребительской электроники за новации.

Но за всё это придётся немало заплатить. Цена HP ENVY 32 All-in-One в базовой модификации составила 180 990 рублей. В России новинка компании из США появится до конца текущего месяца.