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Тайваньская компания Acer пополнила свой ассортимент двумя защищёнными ноутбуками, которые называются TravelMate P6 и TravelMate P2. Выделяются новинки не только корпусом, но и временем работы без подзарядки.

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Acer TravelMate P6 и TravelMate P2 предлагаются в модификациях с экраном диагональю 14” и 15”. Вычислительным центром выступает процессор Intel Core i7 десятого поколения. Модель Acer TravelMate P6 представляет собой тонкое и лёгкое решение с производительной платформой. Глава подразделения, отвечающего за выпуск лэптопов, Джеймс Лин отмечает, что старшая модель позиционируется тайваньской компанией в качестве решения для работников, которые много трудятся за пределами офиса.

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Acer TravelMate P6 может пережить воздействие вибраций и сверхнизких/сверхвысоких температур, не потеряв при этом в производительности. Корпус имеет защиту класса MIL-STD-810G и изготовлен из алюминиево-магниевого сплава. Масса ноутбука составила 1,1 кг, а его толщина равна 16,6 мм. Ёмкость аккумулятора не уточняется, но производитель обещает примерно сутки автономной работы. Кроме того, за счёт поддержки быстрой зарядки батарею можно зарядить до половины с нуля за 45 минут.

Графическая подсистема представлена ускорителем NVIDIA GeForce MX250, а программной основой выступает ОС Windows 10 Pro. В топовой комплектации Acer TravelMate P6 несёт на борту 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCI Express.

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Одна из особенностей новинки – возможность откидывать крышку на 180 градусов. Веб-камера, установленная над дисплеем, поддерживает технологию распознавания лиц, а биометрический сканер отвечает за сканирование отпечатка пальца. Для повышения надёжности хранения паролей и ключей шифрования предусмотрен чип TPM 2.0. Также отметим программный комплекс Acer ProShield, который доступен сразу из коробки. Он содержит набор инструментов безопасности для защиты конфиденциальной информации.

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Младшая версия, TravelMate P2, не может похвастаться столь выдающейся автономностью, как старшая модель. Этот ноутбук без подзарядки проработать в состоянии лишь 13 часов. Лэптоп получил поддержку Intel Wireless Wi-Fi 6 и eSIM, т.е. может работать в сетях LTE. Слот для SIM-карты формата nanoSIM тоже есть.

Младшая модель получила видеокарту NVIDIA GeForce MX230, а также накопители SSD и HDD объёмом 512 ГБ и 1 ТБ соответственно в топовой комплектации. Список разъёмов включает HDMI, VGA, USB-C, а при желании можно использовать фирменную док-станцию USB type-C Dock.

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Уже в следующем месяце обе новинки доберутся до прилавков российских магазинов. Acer TravelMate P6 можно будет приобрести по цене от 99 990 рублей. Модель Acer TravelMate P2 в начальной комплектации обойдётся в 39 990 рублей.