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ASUS представила самый лёгкий в мире ноутбук

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Пока компания Sharp только готовиться официально представить ноутбук весом 870 граммов, тайваньский технологический гигант ASUS уже анонсировал модель ExpertBook B9450FA. Новинка некоторое время будет оставаться самым лёгким в мире лэптопом, имея вес 880 граммов.

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Если бы заметка не содержала никаких изображений устройства, можно было бы и без них понять, что ноутбук отличается компактными габаритами. Размеры девайса тайбэйской компании составляют 32 х 20,2 см. Для сравнения, лист бумаги А4 имеет высоту 29,7 см и ширину 21 см. Толщина корпуса ASUS ExpertBook B9450FA составляет 14,9 мм.

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По словам производителя, экран лэптопа покрывает примерно 92% внутренней стороны крышки, а рамки имеют ширину 4 мм. Дисплей построен на базе 14-дюймовой Full HD матрицы, которая изготовлена по технологии IPS. Ноутбук заключён в корпус из магниевого сплава, а клавиатура не только обладает подсветкой, за счёт чего текст набирать можно и в темноте, но и не пропускает внутрь жидкость. Корпус новинки имеет защиту, соответствующую американскому военному стандарту MIL-STD-810G.

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Ввиду тонкого корпуса ExpertBook B9450FA остался без разъёма RJ45. Несмотря на это, на набор интерфейсов жаловаться грех. Производителем предусмотрено два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и Power Delivery, HDMI и USB Type-A (USB 3.2 Gen 2).

Вычислительные возможности на себя берут процессоры Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения в зависимости от модификации. ОЗУ типа LPDDR3 под капотом ASUS ExpertBook B9450FA установлено до 16 ГБ. В топовой комплектации модель несёт на борту твердотельный накопитель вместимостью 2 ТБ.

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Ёмкость встроенного аккумулятора может составлять 33 Вт*ч или 66 Вт*ч. Время автономной работы на одном заряде – 11 часов и 22 часа соответственно. Отметим, что модификация с АКБ на 66 Вт*ч весит 990 граммов. Из прочих параметров лэптопа можно отдельно выделить веб-камеру с механической шторкой и инфракрасной подсветкой, модуль TPM 2.0, стереодинамики, пару микрофонов и дактилоскопический сканер.

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