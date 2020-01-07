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Ещё два года назад в Лас-Вегас на CES 2018 южнокорейская компания LG привезла телевизор будущего, который можно было свернуть в трубку, если он не используется. На выставке Consumer Electronics Showcase 2020 революционное решение показали вновь. Однако, глава подразделения, ответственного за выпуск телевизоров, подтвердил, что модель LG Signature OLED TV R начнёт продаваться в 2020 году.

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Как стало известно, на рынке устройство появится либо в конце первой половины года, либо в начале второй. Стоимость сворачиваемого телевизора будет составлять примерно 60 000 долларов. Модель комплектуется OLED-панелью, диагональ которой составляет 65 дюймов. Разрешение – Ultra HD.

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LG Signature OLED TV R обзавёлся поддержкой работы с виртуальным ассистентом Amazon Alexa. Управлять телевизором можно при помощи голосовых команд. Экран на полную высоту выдвигается примерно за 10 секунд. Что интересно, дисплей можно зафиксировать на любой высоте.

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По словам производителя, Signature OLED TV R выдерживает 50 000 циклов сворачивания. Телевизор комплектуется акустической системой Dolby. Суммарная мощность всех динамиков составляет 100 Вт. Акустика работает в том числе и при свёрнутом экране.