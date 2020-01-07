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Компания Acer на CES 2020 представила несколько новых лэптопов семейства Swift 3, которым достались процессоры Intel Core десятого поколения и AND Ryzen 4000 (Renoir). Тайваньский технологический гигант начнёт продавать ноутбуки уже в этом квартале в разных регионах, включая Российскую Федерацию.

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На базе процессоров компании Intel работает модель Acer Swift 3 (SF313-52/G). В топовой модификации она несёт на борту чип Core i7-1065G7. Время автономной работы составляет до 16 часов. За счёт быстрой зарядки 30-минут подключения устройства к сети электропитания превращаются в 4 часа работы.

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На внутренней стороне крышки установлен 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 2256 х 1504 точки. Над экраном установлена веб-камера. Толщина ноутбука составляет 15,95 мм, а весит новинка 1,19 кг. Технологии Acer Color Intelligence и Ace ExaColor обеспечивают максимально реалистичные оттенки во время просмотра видео. Покрытие цветового диапазона sRGB составляет 100%.

Модель Acer Swift 3 (SF314-42/) выглядит идентично более компактной версии, но имеет при этом диагональ 14 дюймов, толщину 16,55 мм и массу 1,2 кг. Разрешение экрана составляет 1080 точек по меньшей стороне. В основу ноутбука положены процессоры Ryzen семейства Renoir, которые были анонсированы американским гигантом AMD минувшей ночью. В топовой комплектации лэптоп предлагает потребителям APU Ryzen 7 4700U.

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Обе новинки могут нести на борту до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Версия на процессорах от Intel также предлагается с SSD объёмом 1 ТБ. Из остального можно отметить разъём для подключения наушников, HDMI, два порта USB Type-A и один USB-C. Кроме того, заявлена поддержка Windows Hello и стандарта Wi-Fi 6.

Ноутбуки Acer Swift 3 на чипах Intel поступят в продаже уже в этом месяце по цене от 699 евро. Почитателям гибридных процессоров AMD придётся подождать до марта. Они будут продаваться по цене от 599 евро. Стоимость новинок для российского рынка будет объявлена позже.