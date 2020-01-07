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Realme X50 5G представлен официально: Snapdragon 765G, до 12 ГБ ОЗУ и цена 320-390 евро

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Китайский бренд Realme, как и было запланировано, сегодня, 7 января, у себя на родине анонсировал смартфон Realme X50 5G. Внешний вид и характеристики кричат о том, что новинка является конкурентом модели Redmi K30 5G, которая, к слову, сегодня поступил в продажу.

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Между двумя устройствами есть очень много общего, начиная с дизайна и заканчивая аппаратной платформой. Realme X50 5G также комплектуется жидкокристаллическим дисплеем формата Full HD+, разрешение которого составляет 1080 х 2400 точки, а частота обновления – 120 Гц. Экран имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и вырез под сдвоенную фронтальную камеру в левом верхнем углу. Поддержка HDR10 не заявлена. В Redmi K30 5G камера для селфи обосновалась справа.

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Realme X50 5G оказался на 0,1 мм тоньше своего конкурента и на 23 грамма легче. Заключена новинка в стеклянный корпус с алюминиевой рамкой по периметру. Выгодно модель отличается от смартфона Xiaomi наличием влагоотталкивающего покрытия. Расположение элементов немного отличается.

Во-первых, основная камера обосновалась в левом углу тыльной панели. Во-вторых, инфракрасного порта Realme X50 5G не досталось. Кроме того, новинка осталась без слота под карту памяти. Разъём для наушников и USB-C предусмотрены. Дактилоскопический сенсор установлен на правом торце и также выполняет роль клавиши включения/выключения смартфона.

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Главное отличие между двумя моделями заключается в камерах. И здесь, по крайней мере на бумаге, выигрывает Realme X50 5G. Во-первых, новинка имеет 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением по отношению к универсальному модулю основной камеры. Во-вторых, во фронталке компанию 16-мегапиксельной матрице составляет 8-мегапиксельный датчик изображения, соединённый с широкоугольной оптикой.

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Основная камера также получила главный модуль на 64 Мп с сенсором Sony IMX686 и светосилой f/1,8, 8-мегапиксельный «ширик» с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельную матрицу для макросъёмки. Видео модель может записывать в разных форматах и с разной кадровой частотой, начиная с 720p@960fps и заканчивая 4K@60fps.

Аппаратной платформой Realme X50 5G выступила однокристальная система Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом, выполненная по 7-нанометровому технологическому процессу. CPU включает яра Kryo 475 с частотой 2,4 ГГц (x1, Prime), 2,2 ГГц (x1, Gold) и 1,8 ГГц (x6, Silver). Рендерингом трёхмерной графики занимается ускоритель Adreno 620. Система-на-кристалле от Qualcomm дополняется 12 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Есть также версии с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного накопителя в зависимости от комплектации составляет 128/256 ГБ.

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Вопросами питания в Realme X5 5G заведует встроенный аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Мощность зарядки по проводу составила 30 Вт. В качестве программной основы используется свежая версия фирменного софта Realme UI. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10. Отметим, что во всех остальных смартфонах Realme, которые были анонсированы ранее, используется программное обеспечение OPPO Color OS. Также выделим поддержку Dolby Atmos и наличие ключевых беспроводных интерфейсов во главе с NFC и адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.

Как мы уже отмечали, сегодня в Китае стартовали продажи смартфона Redmi K30 5G. Правда, купить можно только модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, которая стоит 335 евро. Ещё через неделю в продаже появятся версии с 6 ГБ оперативки и 64/128 ГБ постоянной памяти, которых оценили в 255/295 евро соответственно. Когда ждать Redmi K30 5G с 256 ГБ ПЗУ, и вовсе не известно.

А вот Realme X50 5G сегодня начнёт продаваться в Китае во всех трёх модификациях памяти. За 320 евро все желающие смогут приобрести новинку в модификации 8/128 ГБ. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пользовательской обойдётся в 350 евро. Ещё на 40 евро больше придётся заплатить за топовую комплектацию смартфона – 12 ГБ + 256 ГБ. Также в продаже появится специальное издание Master Edition с необычным оформлением тыльной панели. Эта версия несёт на борту 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, а цена составляет около 400 евро.

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