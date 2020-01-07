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Пока от Sony все ждут хоть чего-то нового насчёт игровой консоли PlayStation пятого поколения, японская компания решила удивить многих, анонсировав на выставке Consumer Electronics Showcase электромобиль Vision-S. Новинка является больше имиджевых решением, посредством которого производитель из Страны восходящего Солнца сумел продемонстрировать свои технологии.

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Sony Vision-S оборудован более чем тремя десятками сенсоров, которые обосновались как снаружи, так и внутри транспортного средства. Также в новинке установлено несколько экранов (как минимум три) и система объёмного звука. Подключение к Сети тоже предусмотрено японскими разработчиками. Часть комплектующих для электромобиля будут поставлять такие фирмы, как Bosch и BlackBerry.

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За разработку платформы отвечает компания Magna. По словам представителей Sony, она (платформа) подойдёт для разных типов автомобилей, включая внедорожники. Кэнъитиро Ёсида, генеральный директор японского гиганта, отметил, что прототип электромобиля воплощает вклад Sony в будущее мобильности.

Технические характеристики Vision-S остались в секрете, да и рассказывать о них было некогда, ведь на анонс электромобиля компания из Страны восходящего Солнца потратила лишь несколько минут в конце своего выступления на Consumer Electronics Showcase 2020. Более того, нет никакой уверенности в том, что анонсированный на CES 2020 концепт попадёт в серийное производство.