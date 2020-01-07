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Американский процессорный гигант AMD на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 в США анонсировал APU Ryzen 4000 (Renoir). Линейка включает 15-ваттные и 45-ваттные решения с количеством ядер от 4 до 8. Гибридные процессоры ориентированы на ноутбуки разных классов, включая игровые.

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APU построены на базе архитектуры Zen 2. Новые ядра отличаются повышенными частотами и увеличенной производительностью. По словам производителя, ядра Zen 2 оказались вдвое эффективнее в сравнении с Zen+. Также отмечается поддержка оперативной памяти LPDDR4x и обновлённая графика Vega.

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Процессоры AMD Ryzen 4000 нацелены на конкуренцию с 14-нанометровыми чипами Intel Comet Lake-U и 10-нанометровыми Ice Lake-U, а также даже с моделями Coffee Lake-Refresh девятого поколения. Флагманом «красного» процессорного гиганта выступил чип Ryzen 9 4900H.

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AMD разделила линейку на два сегмента – Ryzen 4000U и Ryzen 4000H/HS. Флагманское решение Ryzen 9 4900H имеет восемь ядер и шестнадцать потоков. До этого таким не мог похвастаться ни один процессор компании, ориентированный на мобильные ПК. Пиковая частота составляет 4,4 ГГц.

Идентичным набором ядер/потоков обладает модель Ryzen 7 4800H. Она трудится на частотах 2,9 ГГц / 4,2 ГГц. Требования по теплоотводу в обоих случаях составляют 45 Вт. К этой же серии относится ещё один гибридный 45-ваттный процессор – Ryzen 5 4600H. Он получил шесть ядер с частотой 3,0 ГГц / 4,0 ГГц. Количество потоков – 12.

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Что касается второй категории, её флагманским решениям является AMD Ryzen 7 4800U с восемью ядрами, которые могут трудиться на частоте 4,2 ГГц. Требования по теплоотводу – 15 Вт, как и во всех остальных APU Ryzen 4000U, о которых поговорим далее.

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Ryzen 5 4600U – шестиядерный процессор с двенадцатью потоками, который работает на частоте от 2,1 ГГц до 4,0 ГГц. Отметим, что только эти два APU серии Ryzen 4000U могут похвастаться многопоточностью. Сразу три новинки этой опцией не располагают. Это восьмиядерный Ryzen 7 4700U (2,4/4,0 ГГц), шестиядерный Ryzen 5 4500U (2,3/4,0 ГГц) и четырёхъядерный Ryzen 3 4300U (2,7/3,7 ГГц).

Ryzen 7 4800U сравнивают с 10-нанометровым Intel Core i7-1065G7. Новинка оказалась на 90% производительнее своего конкурента в многопоточном режиме и на 4% в однопоточном. Графическая подсистема тоже превосходит оную в чипах Intel. По словам представителей AMD, прирост производительности в сравнении с Gen 11 GPU составляет 28%.

Первые ноутбуки на базе новых APU Ryzen 4000 (Renoir) будут представлены сегодня, 7 января. В продажу они поступят до конца первого квартала. Всего в 2020 году будет выпущено свыше сотни моделей лэптопов, оснащённых процессорами Ryzen 4000.