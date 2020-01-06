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Тайваньский технологический гигант ASUS в ближайшее время должен представить первый на рынке игровой ноутбук, оборудованный ещё не анонсированным процессором AMD Ryzen 7 4800HS. На просторах всемирной паутины уже были опубликованы фотографии грядущей новинки, а также список некоторых параметров.

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Согласно опубликованным данным, ASUS Zephyrus G15 будет комплектоваться IPS экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. В зависимости от модификации частота обновления составит 144 Гц и 240 Гц.

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Графическая подсистема геймерского лэптопа будет представлена видеокартами NVIDIA. На выбор потребителям будут предлагаться адаптеры с 6 ГБ видеопамяти – GeForce RTX 2060 или GeForce GTX 1660 Ti. В топовой модификации ASUS Zephyrus G15 будет нести на борту 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 3200 МГц. Вместимость твердотельного накопителя M.2 NVMe составит 1 ТБ или 512 ГБ.

За питание будет отвечать четырёхсекционная батарея ёмкостью 76 Вт*ч. Габаритные размеры корпуса грядущей новинки составят 36 х 25,2 х 1,99 см, а масса – 2,1 кг. Также известно, что в комплект поставки войдёт адаптер питания мощностью 180 Вт.

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Точная дата анонса и стоимость ASUS Zephyrus G15 пока что неизвестны. Представить ноутбук должны в один из дней выставки потребительской электроники CES 2020, официальный старт которой состоится 7 января. Судя по имеющимся данным, грядущая новинка тайваньской компании должна стать существенным шагом вперёд по сравнению с другими лэптопами ASUS, которые комплектуются процессорами AMD Ryzen.