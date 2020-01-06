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LG анонсировала флагманские OLED и NanoCell 8K телевизоры

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В преддверии официального старта выставки CES 2020 южнокорейский гигант LG анонсировал сразу восемь телевизоров флагманского уровня, оборудованных 8K панелями. Линейка включает две модели с OLED экраном и шесть моделей с NanoCell. Каждая из новинок может похвастаться сертификатом 8K, выданным Ассоциацией потребительских технологий.

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Вычислительным центром всех телевизоров выступает флагманская однокристальная система α9 третьего поколения. Технология глубокого обучения даёт возможность применять искусственный интеллект для более качественного масштабирования изображения до 8K. Для этого используется технология четырёхступенчатого шумоподавления в паре с усилением резкости.

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Новинки компании LG обзавелись поддержкой технологий AI Picture Pro и AI Sound Pro. Первая отвечает за распознавание текста и лиц, встречающихся на экране, подстраивая тем самым параметры резкости и цвета. Вторая занимается анализом и классификацией аудиоконтента по таким категориям, как драма, новости, спорт, кино и музыка.

Программной основной телевизоров выступает оболочка webOS. Новинки поддерживают функцию распознавания голоса ThinQ, которая работает в 144 странах мира. Также производителем из Южной Кореи заявлена поддержка Apple AirPlay 2 и HomeKit. Из прочего можно отметить разъёмы HDMI и USB последних версий, кодеки HEVC, VP9 и AV1, стриминг видео в разрешении 8K с кадровой частотой 60 к/сек и вывод картинки с идентичными параметрами по HDMI, а также работу с голосовыми ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa.

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Телевизоры с OLED панелями имеют диагональ 77” и 88”. Размер экрана в моделях Nano95, Nano97 и Nano99 составляет 65” и 75”. Стоимость и дата старта продаж новинок компании из Сеула будут обнародованы позже.

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