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Компания Dell в преддверии выставки потребительской электроники CES 2020 анонсировала новое поколение ультрабуков XPS 13. Дизайн в этом году стал не единственным существенным изменениям в сравнении с моделями прошлого поколения. Новинка также может похвастаться большей клавиатурой и производительной платформой.

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Несмотря на то, что размер клавиатуры увеличился, габаритные размеры ультрабука уменьшились. Обновлённую версию Dell XPS 13 вы можете видеть слева на фотографии выше. Справа расположился лэптоп 2019 года. Площадь полезного пространства составила около 91,5%. Дисплей новинки характеризуется диагональю 13,4” и соотношением сторон 8 к 5. Также заявлена поддержка Dolby Vision и HDR. Разрешение ноутбука может составлять 1080p или 2160p в зависимости от модификации.

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Топовая версия Dell XPS 13 несёт на борту четырёхъядерный процессор Intel Core i7-1065G7 в паре с 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4, а вместимость твердотельного накопителя равна 2 ТБ. Доступна новинка будет и в более скромных конфигурациях. Например, в базовой ультрабук предложит пользователям SSD на 256 ГБ, 4 ГБ оперативки и платформу Intel Core i3.

Практически вся ширина нижней панели устройства отведена под клавиатуру, в то время как линейные размеры корпуса в сравнении с моделью 2019 года уменьшились на 2%. Площадь тачпада выросла на 17%.

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Потребительская версия Dell XPS 13 поступит в продажу уже завтра, 7 января, с предустановленной операционной системой Windows 10 по цене от 1000 долларов за минимальную комплектацию. 4 февраля 2020 года стартуют продажи версии для разработчиков на базе программного обеспечения Ubuntu 18.04 LTS стоимостью от 1200 долларов.