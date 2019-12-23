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Китайский производитель Honor представил ноутбуки MagicBook на базе процессоров Intel десятого поколения и AMD семейства Ryzen 3000 Matisse. Много компания из Поднебесной рассказывать о новинках не стала – только цены и объёмы памяти. Даже точные модели процессоров названы не были.

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Начнём с лэптопов, которые работают на базе CPU AMD. Их было анонсировано два: 14-дюймовый и 15-дюймовый. Оба устройства оснащены процессором Ryzen 5 (вероятно, Ryzen 5 3500U) в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость SSD-накопителя составила 512 ГБ. В продажу MagicBook 14 и MagicBook 15 на базе APU Ryzen 5 поступят 1 января 2020 года по цене 4199 юаней или примерно 600 долларов.

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Моделей на базе процессоров Intel тоже было анонсировано две, но каждая из них доступна в трёх модификациях. MagicBook 14 за 730 долларов предлагает 8 ГБ оперативки, чип Intel Core i5 и SSD на 512 ГБ. В 770 долларов компания из Китая оценила конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ. Версия на базе Intel Core i7 в паре с 8 ГБ оперативной памяти обойдётся в 830 долларов.

Honor MagicBook 15 доступен в идентичных модификациях. Базовая и топовая версии оказались на 10 долларов дороже по сравнению с 14-дюймовой моделью. Продвинутая конфигурация оценена в 785 долларов. Ноутбуки на чипах Intel тоже появятся на китайском рынке в первый день следующего года.